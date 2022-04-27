Çocuklarda bağışıklığı güçlendiren besinler!

Çocukların su tüketim miktarı da bağışıklık sistemlerinin güçlenmesinde olmazsa olmazlardan. Gün içerisinde mutlaka çocuklara su içmeyi hatırlatmalı ve onlara su içmeyi sevdirmeniz gerekmektedir.

HANGİ BESİNLERİ TÜKETMELERİ GEREKİYOR?

1.Balık ile hem bağışıklık hem de zihin gelişimini bir arada destekleyebilirsiniz!

Balık içerdiği omega-3 sayesinde çocukların beyin gelişimine katkıda bulunarak bağışıklıklarını güçlü tutmaya yardımcı olur. Çocukların beslenmesine haftada 2-3 kez balığı eklemeli ve balığı ızgara, fırın ya da buğulama olarak pişirmeyi tercih etmelisiniz.

2. En iyi protein kaynağı yumurta!

Yumurta vücudumuzun üretemediği dışarıdan almamız gereken bütün aminoasitlerin tamamını içerir. Özellikle çocukluk döneminde büyüme ve gelişmenin tamamlanabilmesi için yumurta tüketimi oldukça önem taşır bu sebeple çocukların günlük kahvaltı öğünlerine çocuğun seveceği pişirme yöntemi ile bir adet ekleyebilirsiniz.