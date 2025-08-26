Çocuklarda baş ağrısı o durumun habercisi! Meğer okul başarısını etkiliyormuş...

MİYOP VE HİPERMETROP

Çocuklarda sık görülen hastalıklar arasında, göz tembelliği, miyop, hipermetrop, şaşılık, astigmat, konjonktivit gibi birçok farklı hastalığın yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Atilla, "Erken tanı ve tedavi yapılmadığında ise çocuğun tahtayı iyi görememesi, okurken satır atlaması, baş ağrısı, gözlerini kırpıştırma, gözlerde sulanma ve ödevlerini yaparken zorlanması gibi okul başarısını da olumsuz etkileyebilecek sorunlar ortaya çıkabilir" dedi.

ÇOCUĞUNUZUN SIK SIK BAŞI MI AĞRIYOR? BU ÖNERİLERE DİKKAT!

PROF. Dr. Atilla, çocukların göz sağlığını korumak ve okul başarısını desteklemek için ebeveynlere ve öğretmenlere şu önemli tavsiyelerde bulundu:

DÜZENLİ GÖZ MUAYENESİ: Okul öncesi ve okul çağında olan çocukların her yıl düzenli olarak göz kontrollerine götürülmesi, olası görme problemlerinin erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle miyopi okul çağı çocuklarında ortaya çıkar ve gözlerini kısma, baş ağrısı gibi şikayetlere sebep olur.