Çocuklarda iştah kaybına dikkat!

İşte çocuğunuzun iştahını kesen beş yaygın ebeveynlik hatası;

Aşırı kilo kaybı, yorgunluk ve genel halsizlik fark etmediğiniz sürece, çoğunlukla iştah kaybı ciddi bir şeye işaret etmez. Burada, çocuklarda iştah kaybına neden olan bazı durumlardan bahsediyoruz.

Kabızlık: Bu, iştah kaybının başlıca nedenlerinden biridir. Aslında iştahsızlık aynı zamanda kabızlığın da bir işaretidir. Çocuğunuz hareket edemiyorsa ve iki ila üç gün arayla bağırsak hareketi yapmıyorsa, sindirim sisteminin düzgün çalışmadığı açıktır, bu nedenle yemeklerini yiyemez. Çocuğunuzun bağırsaklarını temizlemesine yardım ettiğinizde iştahı yavaş yavaş geri kazanabilir. İşte çocuklarda kabızlık için yedi ev ilaçları.

Bağırsak solucanları: Belirtiler kötüleşene kadar çocuğunuzun kıl kurdu olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Bu solucanlar dizanteri, iltihaplanma, bağırsak kanaması ve iştahsızlık gibi bir dizi sindirim sorunundan sorumludur. İşte bağırsak solucanlarını öldürecek beş denenmiş ve test edilmiş ev ilaçları.

Kansızlık: Çocuğunuz demir açısından zengin gıdaları yeterince tüketmiyorsa, bu çocukluk çağı anemisine yol açabilir. Kansızlığı olan çocuklar genellikle zayıf, yorgun ve sinirlidir. Diyetlerindeki demir eksikliği de onları telaşlı yapar ve genellikle kendilerine yiyecek verilmesini reddederler.

Depresyon: Çocukluk depresyonu hakkında pek konuşmuyoruz ama var. Çocuğu asosyal, üzgün yapar ve bir dizi aktiviteye olan ilgisini kaybeder. İştahsızlık bunun sadece bir parçasıdır. Depresif çocuklar yemek yemeyi zor bulurlar ve bu yemeğin aslında ruh hallerini yükseltmek için hiçbir şey yapmadığını ifade ederler. Bunlar, onlara çikolata ve tuzlu yiyeceklerle rüşvet vermeye çalışsanız bile yemek yemeyen türden çocuklardır.

İlaçlar: Bazen çocuklar zayıflarsa ve kolayca hastalanırlarsa çeşitli ilaçlar alırlar. Antibiyotikler genellikle çocukların iştahını çalar. Bununla birlikte, ilacın seyri sona ermişse ve hala çocuğunuzun iştahının normale dönmediğini düşünüyorsanız, çocuk doktoruna gitmek daha iyidir.