CSO Ada Ankara’da sanat şöleni

CSO Ada Ankara'da bu akşam Omar Faruk Tekbilek rüzgarı esecek. 50 yılı aşan sanat yaşamıyla ön plana çıkan ve Türkiye'nin fahri kültür elçisi Tekbilek, kendi özel orkestrası ve yaylı çalgılar dörtlüsüyle birlikte Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alacak. Yarın ise sahnenin yeni sahibi, müzik tarzlarını bağımsız rock olarak belirten 'Mavi Gri' olacak. Ziraat Bankası Ana Salon'daki konser saat 20.00'da başlayacak. Aynı gün ve aynı saatte, Bankkart Mavi Salon'da neoklasik müziğin genç temsilcilerinden Büşra Kayıkçı konser verecek.

5 Aralık'ta Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Bankkart Mavi Salon'da sahne alacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cemi'i Can Deliorman'ın şefliğinde 6 Aralık'ta performansını sergileyecek. Aynı gün Bankkart Mavi Salon'da saz musikimizin en seçkin örnekleri, "Nağmeden Melodiye Yolculuk" isimli konserde seslendirilecek. 7 Aralık saat 15.00'da çocukların eğlenceli ve interaktif bir ortamda müzikle tanışmalarını sağlayan "Jazz For Kids" etkinliği miniklerle buluşacak. Mustafa İpekçioğlu'nun yeni konser projesi olan "Anılar Seyri" dinletisi ise senfonik orkestra eşliğinde yine 7 Aralık günü sanatseverlerin karşısına çıkacak. 8 Aralık'ta Devlet Çoksesli Korosu, 9 Aralık'ta ise CSO sanatçıları misafirlerine unutulmaz 2 akşam yaşatacak.

İran müziğinin usta doğaçlamacısı ve klasik Pers vokal geleneğinin büyük yorumcularından biri olan Mohammad Motamedi ile Hollanda'nın önde gelen caz gruplarından Rembrandt Trio, 10 Aralık'ta Tarihi Salon'da sahne alacak. 11 Aralık'ta Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun değerli ses sanatçıları Zerrin Naycı ve Recai Nurikadıoğlu, "Dünden Bugüne Unutulmaz Şarkılar" konseri ile sanatseverlerle buluşacak.

Şef Ahmet Mustafa Yelden yönetimindeki Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 13 Aralık'ta Erzurum'un türkülerini seslendirilecek. 14 Aralık günü Ziraat Bankası Ana Salon'da "Ahmet Baran ile Müzik Atlası" programı gerçekleştirilecek. 15 Aralık'ta ise minik sanatseverler için "Dansın Perileri Çocuk Müzikali" kapılarını açacak. Aynı gün Bankkart Mavi Salon'da Bale, halk dansları, modern dans, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği "Şirin Düşler" gösterisi sahnelenecek. 15 Aralık saat 20.00'da önemli bir konser daha gerçekleştirilecek. 13. yılını kutlayan TangoNEVA, Ziraat Bankası Ana Salon'da sahne alacak.

17 Aralık'ta "Brassolist & Jülide Özçelik Konseri", 18 Aralık'ta ise "Barcelona Guitar Trio & Dance" ile "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri" sanatseverlere 2 muhteşem gün yaşatacak. 21 Aralık'ta çocuklar için "Aile Katılımlı Filografi ile Matematik Atölyesi", 22 Aralık'ta ise "Aile Katılımlı Anadolu'nun İmzaları Tahta Baskı Uygulama" etkinliği kapılarını açacak. 23 Aralık'ta CSO sanatçıları nefes kesecek bir konsere daha imza atacak. 24 Aralık'ta Alp Ersönmez konseri, 25 Aralık'ta Devlet Çoksesli Korosu konseri, 26 Aralık'ta ise Orkestra Akademik Başkent Denizbank Konseri sanatseverlerle buluşacak. Aynı son etkinliği ise 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek. "Şarkıcı Yunus Tako Çocuk Oyunu", Bankkart Mavi Salon'da saat 15.00'da sahnelenecek.