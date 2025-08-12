Dağılmayan mercimek köftesi yapmanın sırrı! Her seferinde kıvamını tutturacaksınız

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, farklı köfte tarifleri var. Son derece lezzetli, pratik köfteler hazırlayabiliriz. Bakalım sizler için hazırladığım bu lezzetleri deneyip beğenecek misiniz... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Hepinize şimdiden afiyet olsun.4 adet büyük boy haşlanmış patates1 çorba kaşığı domates salçası1.5 su bardağı galeta unu1 yemek kaşığı pul biber3 diş sarımsak1 çay kaşığı karabiber1 çorba kaşığı tuzMaydanoz1 yumurtaSıvı yağHaşlanmış patatesi eziyoruz ve içine doğranmış maydanoz, galeta unu, salça, baharat ve tuzu ilave edip yoğuruyoruz ve köfte şekli veriyoruz. Yumurtanın içine tuz ilave edip karıştırıyoruz. Köfteleri yumurtaya bulayıp kızgın yağda arkalı önlü kızartıyoruz.2.5 su bardağı bulgur1 su bardağı irmik1 kaşık biber salçası1 tatlı kaşığı tuz1 tatlı kaşığı pul biber1 çay bardağı un4 diş sarımsak1 yemek kaşığı biber salçası4 adet büyük boy domatesLimon tuzuTuzPul biberMaydanozYarım çay bardağı sıvı yağBulgur ve irmiği bir kaba koyuyoruz, üzerini geçmeyecek kadar soğuk su ekleyip çekmesini bekliyoruz. Salçayı, tuzu ve pul biberi ekleyip yoğuruyoruz. Kıvama gelince unu da ekleyip tekrar yoğuruyoruz. Küçük toplar halinde avucumuzun içinde yuvarlayıp serçe parmağımızla şekil veriyoruz. Tencerede su kaynatıyoruz ve köftelerimizi içine katıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz. Ayrı bir tencereye domatesleri rendeliyoruz, dövdüğümüz sarımsakları içine koyup limon tuzu, pul biber, tuz, salça ve sıvı yağla birlikte pişiriyoruz. Pişen köftelerin suyunu süzüp sosunu üzerine döküyoruz. Maydanozla servis yapıyoruz.2 su bardağı mercimek3 su bardağı su1 tatlı kaşığı tuzYarım çay bardağı sıvı yağ1 orta boy kuru soğan2 yemek kaşığı salçaYarım demet maydanozPul biber, karabiber, kimyonMercimeği yıkayıp suyunu çekene kadar güzelce pişirelim. Ayrı bir tavada soğanı, salçayı sıvı yağ ile kavuralım. Pişen mercimeğin üzerine kavrulan soğan ve salçayı, baharatları, tuzu ve kıyılmış maydanozu ekleyip yoğurup şekillendirelim.