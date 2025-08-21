Dakikalar içinde mısır haşlamanın yolu bulundu! Şefler tek bir malzeme öneriyor…

Haşlanmış mısır, kolay hazırlanışı ve besleyici yapısıyla hem atıştırmalık hem de öğün alternatifi olarak öne çıkıyor. Ancak kimi zaman istenilen kıvam ve lezzete ulaşmak mümkün olmayabiliyor. İşte bu noktada uygulanacak basit ama etkili bir yöntem, mısırın kısa sürede pişmesini sağlarken aynı zamanda damakta kalıcı bir tat bırakıyor.