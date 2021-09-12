Damar sağlığını korumak için 5 öneriye dikkat!

Vücudumuzun kan pompası olan kalbimiz yoğun bir damar ağına sahiptir. Bu damarlarda akan kanın akışını engelleyen bir sorun olması kalp sağlığının bozulduğu anlamına gelir. Sadece kalp damarlarında da olmaz, başta beyin, böbrek ve uzuv damarları da etkilenir. Yağlar, vücudumuzun temel yapı taşıdır. Sağlıklı insanların hem kan dolaşımında hem de hücrelerinin yapı taşlarında yağ bulunur. Ancak kanda dolaşan kolesterol ve yağ miktarı artarsa damarlarda birikim yapabilir. Fazla olan kolesterol damar duvarında birikir ve en sonunda damarı tıkar. Tıkanan damar hangi organı besliyorsa o organda işlev kaybı olur.

İYİ HUYLU VE KÖTÜ HUYLU KOLESTEROL NEDİR?

Kan ölçümlerinde birkaç çeşit kolesterol tipi ölçülür.

Kötü huylu kolesterol (LDL), damar duvarlarında biriken kolesteroldür. Kalp hastalığı riskini arttırır.

İyi huylu kolesterol (HDL) kolesterolü dokulardan, kandan ve damar duvarlarından alarak atılmak üzere karaciğere taşır. Belli bir değerin üstünde ise kalp hastalığı riskini azaltır.

DAMAR SERTLİĞİNİ ENGELLEMEK İÇİN LDL NASIL AZALIR? HDL NASIL YÜKSELTİLİR?

Kan HDL düzeyin yükseltmek için en kolay yollar fizik egzersiz yapmaktır. Ayrıca sigaranın bırakılması, şeker hastası isek şekerin kontrol altına alınması, kilo vermek, bol lifli gıda tüketilmesi ve düşük yağlı gıda tüketmek HDL seviyesini yükseltecektir. Bu şekilde bir diyet alışkanlığı ile LDL kolesterol düzeyi de azalacaktır.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN ÖĞÜTLERİMİZ ŞUNLARDIR

Alacağınız birkaç önlem ile çok değerli olan damar sağlığınızı koruyabilirsiniz.

1. Yağ tüketiminizi azaltın, doymamış tekli yağları tercih edin, yoğun kolesterol içeren gıdalardan uzak durun

Denge kelimesinden de belli olacağı gibi diyet demek aç kalmak demek değildir, sağlıklı olacağız diye diyetten yağlı gıda tüketimini tamamen çıkartmak sağlıklı bir şey değildir. Vücudun temel yapı taşı olan yağ mutlaka beslenmede bulunmalıdır. Asıl önemli olan yağın tipidir, zararsız olan yağın tüketilmesi ile sağlıklı beslenme sağlanabilir. Örneğin zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi bitkisel sıvı yağlar gibi. Diyetten margarin gibi katı doymuş yağları çıkartmak son derece önemlidir. Kolesterol, hayvansal kaynaklı besinlerde (süt, et, tavuk, balık, peynir vb) bulunmaktadır. Kan kolesterolünüzü azaltabilmek için bunları az miktarda tüketmek gerekir.

2. Posalı gıdaları tüketin, meyve tüketimini arttırın

Posadan zengin olan besinler yulaf içeren ürünler, buğday kepeği, sebze ve meyvelerdir. Zengin antioksidan özellikleri bulunan meyvelerin tüketilmesi kalp sağlığı için son derece faydalıdır.

3. İdeal kilonuza ulaşın, Düzenli egzersiz yapın

Her gün ya da en az haftanın 5 günü, günde 30-45 dakika fizik aktivite yapın. Bu şekilde kan kolesterolünüz düştüğü gibi kendinizi daha formda hissedeceksiniz. Ayrıca kan basıncı kontrolü kolaylaşacak ve kilo vereceksiniz.

4. Sigarayı bırakın

Sigara tansiyonu yükseltir, kan pıhtılaşmasını kolaylaştırır, kolesterolü yükseltir ve kanser riskini artırır.

5. Tansiyonunuzu kontrol altında tutun

İdeal kan basıncı değerlerini korumak için tuzsuz tüketin ve ilaçlarınızı düzenli kullanın.