Damarlardaki donmuş yağı eritiyor! Kolesterolü 1 haftada dengeliyor

Yulaf ezmesi yüksek lif içeriği ile bilinir ve sindirim sisteminin sağlığını destekler. Kahvaltıda yulaf tüketildiğinde veya ekmek tercihini yulaf ekmeğinden yana kullanıldığında kolesterol seviyelerinin dengelendiği görülmüştür.

Damarlardaki donmuş halde bulunan ve kötü koleserolün artmasına neden olan yağlar, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle kontrol altına alınabilir. İşte kötü kolesterolü düşürmek için beslenme planınıza dahil edeceğiniz besinler...

BADEM:

Badem, tekli doymamış yağlar ve lif bakımından zengin bir atıştırmalıktır. İçerdikleri sağlıklı yağlar kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Günde bir avuç badem tüketmek, hem sağlıklı kilonun korunmasını sağlar hem de kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar.

SOMON:

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Omega-3 yağ asitleri anti-enflamatuar etkilere sahip olabilir ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olur.