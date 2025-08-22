Defne Özcan kırmızı uçağının kokpitinden TIME dergisine uzandı! ’Yılın Kızları’ listesine adını altın harflerle bakın nasıl yazdırdı...

Eğitimini almaya devam ettiği UPL programının kendisini hava yolu pilotluğuna götürecek lisans türü olmadığına dikkat çeken Özcan, "Hava yolu pilotluğuna giden yolda, saatlerce teorik eğitimler almanız, uçuş yapmanız, simülatörde zaman geçirmeniz ve yüzlerce saat biriktirmeniz gerekiyor. Bu da doğası gereği, aslında eğitim aldığınız kuruma bağlı olarak, milyonlarca liralık ekonomik yük oluşturabiliyor. Benim amacıma uygun olan ve aslında 16 yaşında böyle bir rekora imza atmamı sağlayacak tek yol olan UPL yolunu seçtim ben ve masrafların klasik pilotaj eğitimiyle uzaktan yakından ilgisi yok" dedi.

Özcan, hayalinin, babası gibi makine mühendisi olmak ve insanlara daha yakın olabileceği alanda uzmanlaşmak olduğunu belirtti. Bu alana yönelmesini sağlayan ilham kaynağının ise kendisini İstanbul'daki özel bir üniversitenin araştırma programına kabul eden Makine Mühendisi Prof. Dr. İsmail Lazoğlu olduğunu hatırlatan Özcan, "Havacılık dünyasındaki her mesleği çok seviyorum ve çok saygı duyuyorum. Ama ben çok uzun zamandır makine mühendisi olmak istiyorum. Bunun arkasında babam makine mühendisi olduğu için, küçüklüğümden beri içinde bulunduğum ortamların etkisi büyüktür. Makine mühendisliği çok geniş bir alan ve ben biyomedikal uygulamalar üzerine çalışmak istiyorum, o alana odaklanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'SÜMEYYE BOYACI'NIN DESTEĞİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Boş zamanlarında ailesiyle vakit geçirmekten ve kardeşi Kaan (12) ile oyun oynamaktan hoşlandığını söyleyen Özcan, şu anda ana hedefinin ise okul derslerine ve okul dışı akademik faaliyetlerine odaklanarak, iyi bir üniversiteden kabul almak olduğunu anlattı. Özcan, 'Yılın Kızları' listesinde adının açıklanmasının ardından aldığı tebrik mesajlarından kendisi için en ayrıcalıklı olanın ise Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı'dan geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bilim, sanat ve spor dünyasından takip ettiğim ve çok ilham aldığım birçok isim ve halkımız çok güzel destekleyici mesajlar attı ve her zaman desteklerini hissettirdiler. Gerçekten destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum ve gururlandım. Bir isim var beni gerçekten çok mutlu etti. Sümeyye Boyacı desteğini bildirdi ve ben eskiden 6 sene de lisanslı yüzmüştüm ve ta o zamanlardan benim hani ne zaman böyle bırakmayı düşünsem, sürekli açıp izlediğim, hikayesini dinlediğim biri olduğu için, mesaj atması gerçekten beni inanılmaz mutlu etti ve çok şaşırmıştım açıkçası."