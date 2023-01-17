"Delirten hastalık" yüzünden dişlerinden oldu! Derdine çareyi Türkiye'de buldu

'HASTANIN YAŞADIĞI EN ŞİDDETLİ AĞRI OLARAK KENDİNİ GÖSTERİYOR' Ameliyatın 3 saat kadar sürdüğünü aktaran Doç. Dr. Uçkun, "Bu rahatsızlık hastamızda yaklaşık 8 yıldır var. Bu hastalıkta en etkin tedavinin cerrahi tedavi olduğu ispatlanmıştır. Ameliyatta başarı şansı yüzde 99 oranında. Ağrılar yüzde 90 kesiliyor. Bu hastalığın özünde yüze giden beyincik damarları her kalp atışında vurduğundan dolayı hastamız, yüze yansıyan bir ağrı hissediyordu.

Bu damar ve sinir arasına süngerimsi bir dokuyu koyup damarın siniri dövmesini engelliyoruz. Bu hastalık toplumda 100 binde 5 gözüküyor fakat göz ardı ediliyor. Hastalık şimşek çarpması gibi kişinin o güne kadar yaşadığı en şiddetli ağrı olarak kendini gösteriyor. Hastaların nöroloji veya beyin cerrahisi doktoruna gitmesini önermekteyiz. Hastalar daha çok diş ağrısı olduğundan dolayı diş hekimlerine gidiyorlar. Diş hekimlerinin de bu konuda bilinçli olması lazım" dedi.