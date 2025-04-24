Deprem anında panik değil, bu pozisyon hayat kurtarıyor! Yaşam üçgeni nasıl yapılır?

Peki, yaşam üçgeni nedir? En basit haliyle, bir binada çökme yaşandığında hayatta kalma ihtimalimizin arttığı, etrafında bir koruma alanı oluşturan boşluklardır. Bu boşluklar, büyük ve sağlam eşyaların – örneğin dolgun koltuklar, dolu sandıklar ya da desteklenmiş masalar – yanına çömelerek ya da uzanarak oluşturulabilir. Deprem sırasında bu eşyaların yanına cenin pozisyonunda geçmek, üstümüze bir şey düşmesi durumunda yaşamsal organlarımızın korunmasına yardımcı olabilir.

YAŞAM ÜÇGENİ NERELERDE OLUŞTURULABİLİR?

Evde, iş yerinde ya da okulda yaşam üçgeni oluşturulabilecek alanları önceden tespit etmek büyük önem taşır. Yumuşak ama hacimli koltukların yanı, güvenli bir yatak yanı gibi noktalar potansiyel yaşam üçgenleri olabilir. Bu alanların yakınında bulunmak, ani bir deprem sırasında zaman kaybetmeden doğru hamleyi yapmayı kolaylaştırır.

Uzmanlar, özellikle şu uyarıda bulunuyor: Eğer bulunduğunuz alanda sağlam bir masa ya da koruyucu bir eşya yoksa, duvara yakın çömelerek başınızı ellerinizin arasına alabilir ya da bir kitap, çanta, yastık gibi malzemeyle başınızı koruyabilirsiniz. Sarsıntı sona erene dek kesinlikle hareket edilmemeli.

HAYAT KURTARAN ÜÇ ADIM: ÇÖK – KAPAN – TUTUN

Deprem sırasında uygulanması önerilen temel hareket "Çök – Kapan – Tutun" şeklindedir. Öncelikle diz üstü çökülür, ardından baş ve ense korunacak şekilde kapanılır. Son olarak, bulunduğunuz zeminde düşmemek için sabit bir nesneye tutunarak sarsıntının bitmesi beklenir.

KORKU DEĞİL, BİLİNÇ HAYAT KURTARIR

Depremler, ne zaman ve nerede yaşanacağı öngörülemeyen doğa olaylarıdır. Ancak bu durum, onlara karşı hazırlıksız yakalanmamız gerektiği anlamına gelmez. Aksine, yaşam üçgeni gibi pratik bilgilerle donanmak, panik yerine refleksle doğru hareket etmeyi sağlar.

Unutmayın, yaşam üçgeni bir kavramdan çok daha fazlasıdır. Doğru uygulandığında, hayatta kalma şansınızı ciddi ölçüde artırabilecek bir önlemdir. Ailenizle birlikte yaşam alanlarınızı gözden geçirerek, her odada bir yaşam üçgeni noktası belirlemek, alabileceğiniz en hayati adımlardan biridir.