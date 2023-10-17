Dermatolog uyardı: "Ölümcül hastalıklara sebep oluyor" Vücuttaki o 3 bölümü ihmal etmeye gelmiyor...

Dermatolog Lindsey Zubritsky'ye göre her zaman yıkandığınızdan emin olmanız için gereken önemli olan üç alan bulunuyor.
ÖNCELİKLE KULAKLARIN ARKASIDIR
Küçükken genelde anneler çocuklarına kulaklarının arkasını yıkamayı unutmamalarını söylerlerdi ve Dr. Lindsey Zubritsky haklı olduklarını söylüyor.
Dr. Zubritsky'nin sosyal medyada paylaştığı bir videoda cilt bakımı uzmanı, bu noktanın neden özellikle önemli olduğunu açıkladı.
Dr. Zubritsky, "Kulağınızın arkasına dokunduğunuzda bir koku veya doku hissederseniz bu daha fazla yıkamanız gerektiği anlamına gelir" dedi. Görünüşe göre kulağın arkasında pullanma ve kepek oluşumu için ideal bir alan.
İKİNCİSİ GÖBEK DELİĞİDİR
İnkar edilemez bir şekilde, bir çok kişi bu bölgeyi yıkamayı zaman zaman ihmal ediyor. Dr. Zubritsky, "Burası ter, döküntü, kir ve birikintilerin toplandığı ortak bir alandır" dedi.
"Aslında, yeterince temizlemezseniz, bir deniz taşı oluşturmaya yetecek kadar enkaz ve kir birikebilir."
ÜÇÜNCÜ OLARAK İSE TIRNAKLARINIZ ARKASIDIR
Dermatolog, insanları tırnak arkasını gerçekten temizlemek için tırnak fırçası kullanmaları gerektiğini söyledi.
Bu yerlerin temizliğinin neden bu kadar önemli olduğuna gelince, Dr. Zubritsky'ye göre kulaklarınızın arkasını, tırnaklarınızı ve göbek deliğinizi yeterince temizlememek, Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) taşıyıcısı olmanıza neden olabilir.
"Cildinizde bakteriyel enfeksiyonlar almaya devam ederseniz, o bölgelerde MRSA kolonileştiricisi olabilirsiniz" diye uyardı. MRSA'nın semptomları arasında ağrılı ve şişmiş cilt, dokunduğunuzda sıcak hissedilen cilt, ağrılı bölgeden sızıntı ve irin olması ve kırmızı görünmesi yer alır.
Enfeksiyon daha sonra kişinin kanının yanı sıra akciğerleri de dahil olmak üzere hayati organlarına yayılabilir. Bu yerlere yayılırsa MRSA ölümcül olabilir. Bazı MRSA türlerinin 24 saat içinde bireyi öldürdüğü kanıtlanmıştır.