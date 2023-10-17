Dermatolog uyardı: "Ölümcül hastalıklara sebep oluyor" Vücuttaki o 3 bölümü ihmal etmeye gelmiyor...

Dermatolog Lindsey Zubritsky'ye göre her zaman yıkandığınızdan emin olmanız için gereken önemli olan üç alan bulunuyor.

Küçükken genelde anneler çocuklarına kulaklarının arkasını yıkamayı unutmamalarını söylerlerdi ve Dr. Lindsey Zubritsky haklı olduklarını söylüyor.

Dr. Zubritsky'nin sosyal medyada paylaştığı bir videoda cilt bakımı uzmanı, bu noktanın neden özellikle önemli olduğunu açıkladı.

Dr. Zubritsky, "Kulağınızın arkasına dokunduğunuzda bir koku veya doku hissederseniz bu daha fazla yıkamanız gerektiği anlamına gelir" dedi. Görünüşe göre kulağın arkasında pullanma ve kepek oluşumu için ideal bir alan.