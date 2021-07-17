Dikkat! Bu hatalardan kaçının! İşte bayramda sık yapılan 8 hata...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz "Kalp-damar, yüksek tansiyon, diyabet, böbrek hastalığı gibi herhangi bir hastalığı olanlar başta olmak üzere herkes beslenmede hata yapmadan bu süreci geçirmeye dikkat etmeli. Özellikle son 1.5 yıldır pandemi gölgesinde geçirdiğimiz bayramlarımızda güçlü bir bağışıklık sistemi için doğru beslenmeye önem vermemiz gerektiğini unutmamak gerekiyor. Aşırı şeker ve yağ tüketimi gibi beslenme hataları ile bağışıklığımızı düşürmemeye dikkat etmek de önceliklerimizden olmalı" diyor.

KURBAN ETİNİ BEKLEMEDEN YEMEK

Kırmızı et sindirimi en zor olan yiyecektir. Kesimden sonra birkaç saat içerisinde et yemek hazımsızlık, şişkinlik başta olmak üzere mide problemlerine neden olur. Etler kesildikten sonra 24 saat bekletmek ve mümkünse bayramın ilk gününü yeni kesilmiş hayvan etini yemeden geçirmek daha doğru olacaktır. Yine de ilk gün et yemek istiyorsanız porsiyonunuzu olabildiğince küçültmeye dikkat etmelisiniz.

DOĞRU PİŞİRME YÖNTEMLERİNİ KULLANMAMAK

Eti çok yüksek ısıda pişirmek ve mangal yapıyorsanız ateşe çok yakın pişirmek etin içerisinde kanser yapıcı maddelerin oluşmasına neden olur. Ayrıca yanlış pişirme yöntemleriyle B12, folik asit kayıpları da yaşanır. Bu nedenle eti kızartma, kavurma ve mangal gibi pişirme yöntemleriyle pişirmek yerine ızgara, fırında, haşlama gibi yöntemler tercih etmek gerekir. Mangal yapacaksanız, et ile ateş arasında 20 cm civarında bir mesafe olması gerektiğini unutmayın.

AŞIRI ET TÜKETİMİ

Sağlıklı bir beslenme planında tüm besin gruplarından yeterli miktarlarda bulunması gerekir. Ancak Kurban Bayramı'nda öğün düzeni karışıyor, et tüketimi artıyor. Her öğün et yemek yerine bir öğününüzde et yemek, diğer öğününüzü semizotu, kabak, taze fasulye gibi mevsim sebzeleri veya nohut, barbunya gibi baklagil grubu yemekler yiyerek geçirmek daha uygun. Et yediğinizde yemeğinizin yanında salata olması et porsiyonunu azaltmanıza yardımcı olur. Ayrıca; etin yanında pirinç pilavı, patates gibi kan şekerini hızlı yükselten besinleri olabildiğince az tüketin; bu seçenekler yerine bulgur, karabuğday gibi daha uzun süre tok tutan besin tercihleri yapın.