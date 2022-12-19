Direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını bilmeden tüketiyoruz...

Tükettiğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz olarak adlandırılan bağırsaklarımız da o kadar sağlıklı oluyor. Uzmanların açıklamalarına göre, gün içinde hissedilen halsizlikten, karın ağrısına kadar birçok sorunun nedeni tüketilen sağlıksız besinler. Gün içinde tükettiğimiz bazı besinler beyni direkt etkileyerek serotonin salgılanmasını sağlıyor. Bu da daha mutlu ve daha enerjik hissetmemizi sağlıyor. Peki, hangi besinler direkt beyni etkiliyor? İşte beyni etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:08 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:19 PAYLAŞ ABONE OL

Halsizlik ve yorgunluk son dönemlerde en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Bilim insanlarına göre, yediğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz diye bahsedilen bağırsaklarımız o kadar güçlü oluyor. Yapılan çalışmalar sık sık kefir, yoğurt, ayran gibi besinler tüketen kişilerin daha az bağırsak problemleriyle karşılaştığını ve daha az depresyon yaşadığını gösteriyor. Gün içinde tükettiğimiz birçok besin sağlığımızı direkt etkiliyor. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir. Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.