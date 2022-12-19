Direkt beyni etkiliyor! Bu faydasını bilmeden tüketiyoruz...

Halsizlik ve yorgunluk son dönemlerde en sık görülen şikayetler arasında yer alıyor. Bilim insanlarına göre, yediğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz diye bahsedilen bağırsaklarımız o kadar güçlü oluyor. Yapılan çalışmalar sık sık kefir, yoğurt, ayran gibi besinler tüketen kişilerin daha az bağırsak problemleriyle karşılaştığını ve daha az depresyon yaşadığını gösteriyor. Gün içinde tükettiğimiz birçok besin sağlığımızı direkt etkiliyor. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...
Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.
Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.
Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.
Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.
SEROTONİN İÇEREN BESİNLER
Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…
TAHILLAR:
Kompleks B vitaminleri bakımından zengin esmer pirinç, buğday tohumu, kepekli tahıllar, maya özü gibi besinler serotonin üretimine yardımcı olan gıdalar arasındadır.
ET:
Somon, ton balığı, sardalye gibi balıklar doğal bir aminoasit olan ve serotonin üretiminde kullanılan bir aminoasit olan "triptofan" için mükemmel kaynaklardır.
YEMİŞ VE TOHUMLAR:
Ceviz serotonin üretimi için özellikle yararlıdır. Keten tohumu, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, susam, yer fıstığı, badem ve kaju fıstığı vücutta serotonin seviyesini arttıran diğer yemişler arasındadır.
YAĞLAR:
Balık yağı, ceviz yağı, keten tohumu yağı, üzüm çekirdeği, aspir, ayçiçeği, kanola, buğday tohumu yağı gibi doğal yağlarda bulunan omega-3 ve omega-6 esansiyel yağ asitlerinin serotonin üretimini arttırdığı bilinmektedir.
SÜT ÜRÜNLERİ:
Ete ürünlerine göre daha az olmakla birlikte serotonin üretiminde kullanılan "triptofan" içeren süt ve peynir çeşitleri serotonin seviyesini arttırmak ve korumak için tüketilebilir.
SEROTONİN İÇEREN YİYECEKLER LİSTESİ...