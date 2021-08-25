Diş çekimi sonrası dikkat edilecek noktalar!

Diş çekimi sonrası, tampon ısırarak bölgeye 30-40 dakika kadar basınç uygulanmalıdır. Bu işlem kanamayı baskılar. Ayrıca kanamayı arttıracak durumlardan kaçınılmalıdır. Ağız suyla çalkalanmamalıdır. Özellikle alkol ve sigaradan 24 saat uzak durulmalıdır. Çekimden en az 2 saat sonra yemek yenilmelidir. 24 saat sıcak besinler ve içecekler tüketilmemelidir. Ayrıca aspirin türevi ağrı kesiciler almak kanamayı artırır ve iyileşmeyi olumsuz yönde etkiler bu nedenle kullanımından kaçınılmalıdır. Ekşili, acılı, kıtırlı besinler yara yerini tahriş edebilir.

DİŞ ÇEKİMİ SONRASI...

Diş çekimi sonrası ödem ve ağrı ya karşı soğuk uygulaması yapılabilir. Çekimden bölgesi 24 saat içinde fırçalanmamalıdır. 1 gün sonrasında diş fırçalanır ve antiseptik gargaralar ile yara bölgesinin temizliği sağlanır. Yemek yerken çekim boşluğuna giren gıdaların orada bakteri oluşturması sebebiyle ve enfeksiyonu gelişebilir. Epeyce ağrılı bu durum genellikle 1 hafta devam edebilir ve vakit geçirmeden doktorunuza baş vurmanız gerekir.