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Dişlerinizin arasında siyah üçgenler varsa dikkat! Öyle bir hastalığın sinyali ki...

Diş Uzmanı Anna Peterson, dişler arasında ortaya çıkan siyah üçgenlerin oluşmasına neyin sebep olduğunu açıkladı. Siyah üçgenlerin nasıl önlenebileceğini açıklayan Peterson, diş sağlığına dair önemli ipuçları verdi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:21
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DİŞLERİNİZİN ARASINDA SİYAH ÜÇGENLER VARSA DİKKAT! ÖYLE BİR HASTALIĞIN SİNYALİ Kİ...

Anna Peterson, diş fırçalama tüyoları, diş beyazlatma ve diş ipi kullanmanın doğru yolu gibi çeşitli konular hakkında önemli ipuçları verdi. Peterson, yayınladığı bir videoda dişler arasındaki siyah üçgenlerin her zaman kötü temizlikten kaynaklanmadığını, bazen tedavi sonrası oluşan inflamasyonun azalması sonucu oluştuğunu belirtti. Ayrıca bu siyah üçgenlerin bazen korkulacak bir şey olmadığını hatta iyiye işaret olduğunu açıkladı.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN...

Siyah üçgenler aslında, dişler ve diş eti arasındaki boşluktan ibaret. Genellikle diş eti çekilmesi sonucu oluşan bu siyah üçgenler, estetik bir kaygı oluşturuyor.

Peterson, günde en az bir kez dişlerin arasının temizlenmesi gerektiğini aksi halde diş eti çekilmesi yaşanacağını vurguladı. Diş aralarını temizlemek için; diş ipi, diş arası için fırçalar ve diş bakım aletleri kullanılabilir.

Bu sayede hem siyah üçgenlerin oluşması engelleniyor hem deplak oluşumunun önüne geçiliyor.

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