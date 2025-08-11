Diyet bozmayan cips tarifi! Hem kalorisiz hem de lezzetli

Diyet yaparken en çok özlenen atıştırmalıklardan biri kuşkusuz cips. Ancak yağlı, tuzlu ve yüksek kalorili olması yüzünden çoğu zaman uzak durmak zorunda kalıyoruz. İşte tam da bu noktada, hem sağlıklı hem de lezzetli alternatifler imdada yetişiyor. Fırında pişirilen, katkısız ve düşük kalorili bu üç farklı cips tarifiyle, gönül rahatlığıyla atıştırmalık keyfini sürdürebilirsiniz.

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, son dönemlerin hızla yükselen gastronomi trendlerinden biri olan sağlıklı atıştırmalıklar konusunu açıyorum. Bugün üç adet farklı atıştırmalık cips tarifi hazırladım sizlere. Hepsini fırında yaptım. Özellikle diyetteyseniz bu cipsleri ara öğünler için de hazırlayabilirsiniz. Ofiste, evde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Doğal mısır cipslerini de çocuklarınızla birlikte severek yiyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle.







PATLICAN CİPSİ

MALZEMELER

2 adet patlıcan

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Patlıcanları soyup cips rendesi ile doğruyoruz. İyice kuruluyoruz, üzerine yağ spreyi ile zeytinyağı serpiştiriyoruz. Tuz ekleyip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyoruz. 180 derece fırında patlıcanlar kuruyup kızarana kadar fırınlıyoruz.