Diyet bozmayan cips tarifi! Hem kalorisiz hem de lezzetli

SARIMSAKLI MISIR CİPSİ
MALZEMELER
1 su bardağı mısır unu
Yarım su bardağı un
3 diş sarımsak
YAPILIŞI:
Mısır unu ve unu bir kaba alıyoruz. İçine, rendenin en ince kısmıyla rendelediğimiz sarımsağı ekliyoruz. Sonra tuzunu ekliyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar azar azar su ekleyerek yoğuruyoruz. Hamur kıvam aldığında tezgahın üzerine un serpip ince bir şekilde açıyoruz. İstediğimiz şekli verip kızartıyoruz. Kızartma istemezseniz yağlı kağıt serili bir tepsiye dizebilir ve 200 derecelik fırında 15 dakika pişirebilirsiniz.