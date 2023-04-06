Diyetisyenlerin ödem atmayı sağlayan kürü! Hızla kilo verdiriyor...

Tarifin 3 gün boyunca günde 1 defa 1-1 buçuk bardak kadar yemekten 1 saat sonra içilmesini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan 3 günün sonunda tarifin tazelenmesi gerektiğini söyledi. 1 hafta boyunca her gün tüketilen kürün sonrasında 1 hafta ara verilerek tekrar edilmesini fakat özellikle hamilelerin ve tansiyon hastalarının dikkat etmesini vurgulayan Koçan, "Özellikle düşük tansiyon probleminiz varsa, bu karışım sizin daha da tansiyonunuzu düşüreceği için bir baş dönmesi şikâyetiniz oluşabilir. O yüzden tüketecekse de dikkat ederek tüketmeliyiz. Ya da porsiyonunu azaltabilirsiniz. Hamile, emziren kadınlarımızın da kullanmaması gerekiyor. Aynı zamanda çocuklar için de uygun bir karışım değil" dedi.

HER EVDE BULUNAN MALZEMELER

Salatalık, maydanoz, zencefil ve limon ile hazırlanan ayrıca damak zevkine göre ek malzeme de eklenebilinen kür için malzemeler şu şekilde sıralandı:

1 Salatalık

1 Limon

1 Kahve fincanı maydanoz yaprağı

1 Başparmak büyüklüğünde zencefil

1 Litre su

HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeler bolca yıkandıktan sonra limon, zencefil ve salatalığın kabukları soyuluyor. Maydanozun saplarının değil yapraklarının kullanıldığı tarifte tüm malzemeler 1 bir bardak su ile birlikte kaba alındıktan sonra blenderdan geçiriliyor. Homojen bir kıvam alan malzemelere yavaşça geri kalan su eklenerek karıştırılıyor ve 3 gün boyunca günde 1-1 buçuk bardak yemek sonrası tüketiliyor.