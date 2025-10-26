Doğal pekmez nasıl seçilir? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

HURMA PEKMEZİ

Hurma pekmezi, yüksek miktarda potasyum, magnezyum, demir ve kalsiyum gibi mineraller içerir. Doğal pekmezin serin ve kuru yerlerde, ışık ve hava sızdırmayan kaplarda saklanması gerekir. Pekmezin doğal kıvamını korumak için kapak sıkıca kapatılmalıdır. Pekmezi buzdolabında saklamak gerekli değildir ancak eğer pekmezi uzun süre saklama ihtiyacınız varsa buzdolabı daha etkilidir.



TAHİN İLE PEKMEZ İKİLİSİ

Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip semptomlarını iyileştirme konusunda etkili olan tahin-pekmez, kişinin bağışıklığını güçlendirerek enerjisini yükseltir ve yorgunluğa karşı da ilaç etkisindedir. Aynı zamanda antioksidan özelliklere sahip tahin-pekmez, kanser hücreleriyle de savaşır. Tahin-pekmez karışımında sağlık için güçlü besleyici yağlar yer almaktadır. Bu yağlar ile vücudun her zaman aktif kalması sağlanır. Protein içeren tahin-pekmez; sabah kahvaltıda tüketildiğinde günlük protein ihtiyacının bir miktarını karşılar. Sporcular için de önemli bir besin kaynağı olan tahin-pekmezin 1 yemek kaşığında 1.52 gram protein bulunur. E, C ve B vitaminleri de yüksek oranda vardır. Enerji ihtiyacını gideren tahin pekmez, vücudun aktif kalmasını destekler. Yorgunluğa, bitkinliğe ve depresyona karşı bir kaşık tahinpekmez şifa niyetine tüketilebilir.