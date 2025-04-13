Doğanın ruhsal detoks zamanı! Kendinize sormanız gereken 3 soru...

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'nın birçok şehrinde seminer ve imza günlerim vardı. Ve baharın kendini iyiden iyiye göstermeye başladığını gördüm gezdiğim her şehirde. Sokaklarda tomurcuklanan ağaçlar, serin ama umut dolu bir güneş, insanların yüzündeki tazelenmiş gülümsemeler... Her şeyin insan için bir mesaj taşıdığına inanırım, görmesini bilirse insan. Bahar, doğanın ruhsal detoks zamanıdır. Ağaçlar kuru dallarını bırakır, toprağın altındaki tohumlar uyanır, dereler yeniden şarkı söylemeye başlar. Her şey yenilenmeye, arınmaya yönelir. Bu, sadece doğanın değil, insanın da çağrısıdır. Biz de içimizdeki fazlalıkları bırakmalı, bize hizmet etmeyen düşüncelerden, eski kırgınlıklardan ve yorgun duygulardan özgürleşmeliyiz. Çoğu zaman fark etmeden taşıdığımız yükler vardır: Bağışlamadığımız bir söz, içimize attığımız bir hayal kırıklığı, unutmuş gibi yaptığımız ama hâlâ içimizi kemiren bir pişmanlık...



KALP BİR AYNADIR

Tasavvufta şöyle derler: "Kalp bir aynadır, ama tozlandıkça yansıtmamaya başlar." O yüzden kalbimizi silmemiz gerek...

Nasıl mı? Bir niyetle başla. Mesela şöyle diyebilirsin: "Bu baharla birlikte içimi arındırmaya, eskiyi bırakıp yeniye yer açmaya niyet ediyorum." Bir dua gibi, bir nefes gibi... Kimi zaman yürüyerek, kimi zaman yazarak, kimi zaman sadece susarak yapılır bu temizlik.

Yeter ki içten olsun. Yeter ki gönülden gelsin. Unutma, ruhsal temizlik bir sonuç değil, bir süreçtir.

Aceleye gelmez. Doğa bile her şeyi bir anda değil, yavaş yavaş değiştirir.

Sen de kendine izin ver. Çünkü içini arındırdıkça, hayat da sana tazelenmiş bir şekilde döner. Tıpkı bahar gibi... Doğanın her uyanışı bize şunu fısıldar: "Her son, yeni bir başlangıca gebedir." Ve bazen yeni bir başlangıç yapmak için dışarıda hiçbir şey değişmez. Sadece senin bakışın değişir.

İçten gelen bu değişim, tüm hayatını farklı bir gözle görmene neden olur.

İşte buna iç temizlik denir. Bahar sadece dışarıda değil, içimizde de çiçek açmalı. Ama içimizde çiçekler açabilmesi için önce toprağımızı temizlememiz gerekir. Kırgınlıklarımız, korkularımız, geçmişin izleri...

Bunlar, içimizdeki bahçeye yabani ot gibi sarılır. Ne zaman ki onları sevgiyle fark ederiz, işte o zaman toprağımız nefes alır. Ve ruhumuz yeniden filizlenir.