Doğanın ruhsal detoks zamanı! Kendinize sormanız gereken 3 soru...

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa'nın birçok şehrinde seminer ve imza günlerim vardı. Ve baharın kendini iyiden iyiye göstermeye başladığını gördüm gezdiğim her şehirde. Sokaklarda tomurcuklanan ağaçlar, serin ama umut dolu bir güneş, insanların yüzündeki tazelenmiş gülümsemeler... Her şeyin insan için bir mesaj taşıdığına inanırım, görmesini bilirse insan. Bahar, doğanın ruhsal detoks zamanıdır. Ağaçlar kuru dallarını bırakır, toprağın altındaki tohumlar uyanır, dereler yeniden şarkı söylemeye başlar. Her şey yenilenmeye, arınmaya yönelir. Bu, sadece doğanın değil, insanın da çağrısıdır. Biz de içimizdeki fazlalıkları bırakmalı, bize hizmet etmeyen düşüncelerden, eski kırgınlıklardan ve yorgun duygulardan özgürleşmeliyiz. Çoğu zaman fark etmeden taşıdığımız yükler vardır: Bağışlamadığımız bir söz, içimize attığımız bir hayal kırıklığı, unutmuş gibi yaptığımız ama hâlâ içimizi kemiren bir pişmanlık...