‘Dost görünümlü düşman’lar!





DEĞERLENDİRME

0-8 arası: Frenemy belirtileri göstermiyor.

8-15 arası: Orta düzey frenemy belirtileri gösteriyor.

15-30 arası: Tam bir frenemy.

(Hazırlayan: Uzman Klinik Psikolog Aylan Altaş) 3 GERÇEK VAKA



Ben sınavı kazanamam, o da kazanmasın!

"Üniversite sınavına hazırlanan erkek öğrenci, sene boyunca düzenli bir ders çalışma disiplini geliştirmediği için sınavı kazanamayacağını düşünmekte ve sene boyunca çalışarak, deneme sınavlarında iyi sonuçlar elde eden kız arkadaşının da sınavı kazanmasını istememektedir. Bunun için sürekli kavga çıkarmakta, bir gün ayrılıp, bir gün barışmakta ve hatta kız arkadaşını onun yüzünden ders çalışamadığı için suçlamaktadır. Her deneme sınavından önce kavga ettikleri için kız öğrencinin başarısı düşmekte ve sınav stresini yönetememektedir. Bu nedenle terapiye başvuran kız öğrenci; erkek arkadaşının bir frenemy olduğunu anlayarak, ilişkisini bitirme kararı almıştır." (Aktaran Uzman Klinik Psikolog Aysu Çelenoğlu)





Sürekli kendini onunla kıyaslıyordu!

"Bireysel terapi için gelen genç bir kadın danışan liseden beri yakın oldukları bir kız arkadaşı ile olan ilişkisinden sıkıntı duyuyordu ve bunun temel nedeni arkadaşına karşı hissettiği kıskançlık ve rekabet duygularıydı. Onun başarılarından veya ona gösterilen ilgiden dolayı kendini yetersiz hissediyordu. Onu geçmek ve daha iyi olmak istiyordu. Sürekli kendini onunla kıyaslaması ve başarısız hissetmesi özgüvenini düşürmüştü. Aynı zamanda, onunla birlikte olmaktan da keyif alıyor, onun arkadaşlığına ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Yaşadığı bu duygusal karmaşa onu zorluyordu. Terapi süreci boyunca, bu frenemy ilişkisindeki duygusal karmaşayı, rekabet duygularını azaltma ve sağlıklı sınırlar oluşturma konularında çalıştık." (Aktaran: Psikiyatr Cem Keçe)