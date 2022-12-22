Dudak dolgusu faciası! “Bir anda patladı, artık bu izle yaşamak zorundayım”

"ANİDEN PATLAYAN DUDAĞI YÜZÜNDEN DİKİŞ İZİYLE YAŞAMAK ZORUNDA"

Dudağındaki ani patlama sonucunda cildinde büyük bir hasar ortaya çıktığını belirten Stefani, dikiş attırmak zorunda kaldı. Ardından dudak dolgusunu erittirmek zorunda kalan kadın, şu an dudağının patladığı noktadaki dikişlerden kalan izle yaşamak zorunda.

Stefani, yaptığının büyük bir hata olduğunu ve bu süreçten kurtulduğu için oldukça mutlu olduğunu açıkladığı videoyla binlerce beğeni. Birçok insan ise bu noktada neden böyle bir şey yaptığını, 1 - 2 ml ile bile fazlasıyla iyi göründüğüne dair yorumlar alırken aynı zamanda bu uygulamayı yapan estetik merkezine de birçok kişi eleştiride bulundu.