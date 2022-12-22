Dudak dolgusu faciası! “Bir anda patladı, artık bu izle yaşamak zorundayım”

İsveç'te yaşayan Stefani Gaetani adlı bir kuaför, ilk dudak dolgusunu yaptırdıktan sonra kendisi için bu işleme devam etmenin durdurulamaz hale geldiğini belirtti. 11 ml dudak dolgusuna kadar ilerledikten sonra cildinde hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı.
"DUDAK DOLGUSUNU 1 ML'DEN 11 ML'E KADAR ÇIKARDI"
Yaptırdığı dudak dolgusu sürecini TikTok hesabında paylaşan kadın, dudaklarının dolgu enjeksiyonu süreci boyunca yaşadığı değişimi gözler önüne sererken, aynı zamanda sonunda neler olduğunu da ekledi. Video ise sosyal medyada büyük ilgi çekti.
"Dudak dolgusuna nasıl bağımlı hale geldiğime bakın" diyerek yayınladığı videoda Stefani, dolgu öncesi dudaklarının ve her ml de yaşadığı değişimin bir sıralamasını sunuyor. Her dozdan sonra biraz daha büyüyen dudakları, Stefani'nin 11 ml dudak dolgusu seviyesine ulaştığında patlamaya neden oldu.
"ANİDEN PATLAYAN DUDAĞI YÜZÜNDEN DİKİŞ İZİYLE YAŞAMAK ZORUNDA"
Dudağındaki ani patlama sonucunda cildinde büyük bir hasar ortaya çıktığını belirten Stefani, dikiş attırmak zorunda kaldı. Ardından dudak dolgusunu erittirmek zorunda kalan kadın, şu an dudağının patladığı noktadaki dikişlerden kalan izle yaşamak zorunda.
@stefanigaetani TW BLOD, NÅLAR och ÖPPET SÅR Asså helt blind 😂 #foryou #foryoupage #foryourpage #blowthisupforme #blowthisup #fördig #fypシ #fun #blessed #smurf #fillers #lips #addicted #makeover #saved @Jtengstrom ♬ Him & I - G-Eazy & Halsey
Stefani, yaptığının büyük bir hata olduğunu ve bu süreçten kurtulduğu için oldukça mutlu olduğunu açıkladığı videoyla binlerce beğeni. Birçok insan ise bu noktada neden böyle bir şey yaptığını, 1 - 2 ml ile bile fazlasıyla iyi göründüğüne dair yorumlar alırken aynı zamanda bu uygulamayı yapan estetik merkezine de birçok kişi eleştiride bulundu.
"TEKRAR YAPTIRMAK İSTİYORUM"
Tekrar dudak dolgusu yaptırıp yaptırmayacağına dair sorulara ise Stefani, hala içimde %50 bir parçam yaptırmak istediğini söylese de bundan emin olmadığını, belki ileride yaptırabileceğini söyleyerek cevap verdi.