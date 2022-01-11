Dudak dolgusundan vazgeçmek istedi: Güzelliği için hayatından oluyordu

Edinburgh'da yaşayan Daniella Bolton, yeni diş tedavisi için var olan dudak dolgusunu eritmek istedi ve güzellik uzmanına başvurdu. Dolgu maddesini çözen bir enzim olan hiyalüronidaz enjeksiyonu uygulanan bu işlemin ardından Daniella'nın dudaklarında bir gariplik hissetmeye başladı.

Müdahale yapılmadan önceki 4 saat boyunca yaşadığı süreci fotoğraflayan genç kadın, hayatının şokunu yaşadığını anlatıyor. Alerji testi yaptırmasına rağmen böyle bir sonuçla karşılaşan Daniella dudaklarının tamamen sosise benzediğini fark etti. Normalden "20 kat" daha büyük hale geldiğini iddia ettiği dudakları, hem çevresindekileri hem de kendisini oldukça korkuttu.

Dolguları eritmek için gittiği randevudan ayrıldıktan sonra her saniye, dudaklarında giderek şişme yaşadığını fark etti. Eve geldiğinde tamamen şişmiş dudaklarla karşılaştığında büyük bir endişeye kapıldı ve hemen yeniden uzmanlara danıştı.

"ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRDİM"

İşlemin ardından dudaklarının inmesi için ne kadar süre geçeceğinden de emin olamaması, büyük bir endişe kaynağı olduğunu belirtti. Şişmeyle birlikte aynı zamanda aşırı yanma hissiyle karşılaştığını belirten genç kadın, tüm bu süreçle büyük bir korkuyla baş etmek zorunda kaldığını anlatıyor.

İnsanların dolgu işlemleri gibi estetik işlemler için ne kadar uygun olup olmadıklarına ve gerçekten gerekli olup olmadığına dair bir araştırma yapmadan bunu yaptırmamaları gerektiğini belirten Daniella, yaşadığı korkuya değmediğini söylüyor. Alerjik reaksiyonun solunum yollarını da kapatabileceğini ve anaflaktik şok gibi hayati riskleri de getirebileceğini söyleyen genç kadın, bu konuda gerçekten şanslı olduğu için seviniyor.

Fotoğraf Kaynak: Kennedy News and Media