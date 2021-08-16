Dünyaca ünlü anzer balı şifa dağıtıyor

Hava koşullarının kötü gidişatı nedeniyle rekoltenin düşük olduğunu dile getiren Anzer Balı Üreticisi Yakup Samangül "Bu sene bal rekoltesi tüm dünyada oluğu gibi Anzer'de de maalesef oldukça düşük. Küresel ısınma ve kuraklık Anzer'i de etkiledi. Son zamanlarda yağan yağmurlar tabiatı biraz güldürdü. Ondan öncesinde durum baya kötüydü. Biz Anzer Balıyla ilgili coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdik. Bu adımı atma noktasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

ANZER BALI BİR ŞİFA DEPOSU

Coğrafi işaret Anzer Balıyla ilgili kontrolün devlet tarafından yapılmasıdır. İnşallah bundan sonra Anzer Balları İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün kontrolünde Hacettepe Üniversitesine gidip tahlil olduktan sonra coğrafi işaret tesciliyle beraber piyasaya sürülmüş olacaktır" dedi.



2 yıldır zam almayarak 1000 liradan satılan Anzer Balının bu yıl ki kilogram fiyatının bin 200 lira olacağını kaydeden Samangül, Anzer Balı'nın bir şifa deposu olduğunun ve kahvaltıda tüketilecek bir bal olmadığının altını çizerek "2019 ve 2020 senelerinde bal fiyatı değişmemişti bin liradan satış yapılıyordu. Fakat bu sene fiyat bin 200 tl olarak belirlendi. Piyasada çok sahte Anzer Balı var. Bu konu bizim derdimiz. Anzer halkının derdi. Hem üretici hem de tüketici açısından önemlidir. Anzer Balı kahvaltıda tüketilecek bir bal değildir. Şifa niyetine kullanılan bir baldır" ifadelerini kullandı.

