Dünyada artan infertilite (kısırlık) sebeplerine dikkat!

Yeni yaşam tarzı, çevre kirliliği, kanserojen içeren besinlerin tüketilmesi, bulaşıcı hastalıkların yayılımı, tüm dünyada infertilitenin artmasına, yumurta rezervinin ve kalitesinin düşmesine yol açıyor.

Ortalama 12 ay boyunca, korunmasız cinsel ilişkiye girilmesine rağmen, bebek sahibi olamama durumunu "infertilite" olarak adlandırıyoruz. Kısırlığın, kadının gebe kalmak için sağlık durumunda problem olmadığı yani sadece erkekten kaynaklandığı duruma "erkek infertilitesi", tam tersine de "kadın infertilitesi" diyoruz.

Ülkemizde bu alanda son dönemde yapılan araştırmalar, evlat sahibi olmak için, tüp bebek tedavisine başvuran çift sayısının arttığını gösteriyor. Çevresel koşulların genleri etkilemesi, ayrıca çiftlerin yaşam koşulları nedeniyle çocuk sahibi olma planlarını ertelemesi gibi durumlar, ne yazık ki ülkemizde infertilite oranlarının yükselmesini beraberinde getiriyor."