Dyt. Hatice Nur Ege açıkladı! Bu besin kabızlığı tamamen bitiriyor...

Kabızlık aslında dışkı yapma sayısından çok dışkının kıvamı ve yoğunluğunun katı ve sizi zorlar şekilde olmasıdır. Haftada üç ve daha az dışkılama yapmak kabızlık belirtilerindendir. Kabızlık ayrıca karın ağrısı, şişkinlik, hemoroid gibi durumlarada sebebiyet vererek hayat kalitemizi oldukça olumsuz etkiler.

Kabızlığın en önemli nedenler bir tanesi düzensiz ve dengesiz bir beslenme şeklidir. Karbonhidrat ağırlıklı veya sadece protein ağırlıklı beslenme, sürekli katı beslenme kabızlık nedenlerindendir. Diğer nedenler ise su tüketiminin ve hareketin az olması , yine aynı şekilde stres ve kötü uyku, seyahat, depresyon, hipotiroidi , bazı ilaçlar (antidepresanlar,demir ilaçları, anti asit mide koruyucalar, ağrı kesiciler ) kabızlığa sebebiyet verebilir.