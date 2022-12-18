Dyt. Hatice Nur Ege açıkladı! Bu besin kabızlığı tamamen bitiriyor...

Kabızlık aslında dışkı yapma sayısından çok dışkının kıvamı ve yoğunluğunun katı ve sizi zorlar şekilde olmasıdır. Haftada üç ve daha az dışkılama yapmak kabızlık belirtilerindendir. Kabızlık ayrıca karın ağrısı, şişkinlik, hemoroid gibi durumlarada sebebiyet vererek hayat kalitemizi oldukça olumsuz etkiler.
Kabızlığın en önemli nedenler bir tanesi düzensiz ve dengesiz bir beslenme şeklidir. Karbonhidrat ağırlıklı veya sadece protein ağırlıklı beslenme, sürekli katı beslenme kabızlık nedenlerindendir. Diğer nedenler ise su tüketiminin ve hareketin az olması , yine aynı şekilde stres ve kötü uyku, seyahat, depresyon, hipotiroidi , bazı ilaçlar (antidepresanlar,demir ilaçları, anti asit mide koruyucalar, ağrı kesiciler ) kabızlığa sebebiyet verebilir.
Diyetisyen Hatice Nur Ege
KABIZLIKTAN KURTULMAK İÇİN NELER YAPILMALI VE HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİDİR ?
Yeterli lif tükettiğinizden emin olun. Lifli besinlere özellikle sebzelere mutlaka sofralarınızda yer verin.Lİfli besinler vücutta bağırsaklarda bir volüm oluşturarak dışkının artmasını ve daha rahat yapılmasını sağlar. Magnezyum yetersizliği bilinen en sık kabızlığa neden olan durumdur. Bu nedenle yeteri kadar magnezyumdan yüksek besinleri yani yağlı tohumlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kakao, avokado,muz, keten tohumu ve chia tohumu tüketilmesi önemlidir. Ancak yetersizliğin besinlerle karşılanamayacak düzeyde olması durumunda uzman kontrolünde magnezyum takviyesi alınmalıdır.
Günlük ihtiyacınız olan suyu mutlaka tüketin.Günde 2-2.5 litre su tüketimi kabızlık şikayetinin geçmesi için önemlidir. Su tüketimi ayrıca liflerin şişmesine ve yine bağırsaklarda volüm artışına neden olur. Yeteri kadar su tüketip tüketmediğinizi idrar renginize bakarak kontrol edebilirsiniz. İdrarınızı açık renk görmeniz yeterince su tükettiğinizi gösterir. Probiyotik tüketiminizi arttırın ve fermente ürünlerden (sirke, turşu ) zengin beslenme bağırsaktaki faydalı bakterilerin sayısının artmasını sağlayacaktır ve bu da düzenli bir dışkılama ve daha sağlıklı olma anlamına gelir.
KABIZLIĞA İYİ GELEN YİYECEKLER
Ayrıca 1 bardak suya 2 yemek kaşığı kadar chia tohumu ve birkaç damla limon sıkarak günlük olarak tüketmek faydalı olacaktır. Chia tohumu vücutta sindirilmeyecek, suda beklediğinde şişecek ve bağırsaklarda bir volüm oluşturarak dışkılamayı arttıracaktır.
Bazı bitkisel çaylar da kabızlığa iyi gelmekle birlikte uzun süreli kullanılmaları durumunda bağırsak villuslarında bozulma yaparak daha sonrasında bu çayları tüketmeden dışkı yapmak çok zor bir hale gelecektir. Bu yüzden bu tarz çaylar yerine daha çok düzenli ve dengeli beslenerek, günlük su tüketimimize dikkat ederek ve hayatımıza egzersizi de dahil ederek kabızlıktan çok rahatlıkla kurtulabiliriz.