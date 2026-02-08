Eda Ömeroğlu mutfaktaki o büyük hatayı işaret etti: "Besin değerini sessizce yok ediyoruz!"

"ETİKETE DEĞİL, ÜRÜNÜ TANIYIN"

Tüketicilere alışverişte önemli bir çağrı yapan Ömeroğlu, ideal olanın her ürünü mevsiminde tüketmek olduğunu söylüyor. Ancak Türkiye'nin özellikle sahil kuşağında yılın 12 ayı üretim yapılabildiğini hatırlatarak, "Mevsim dışı üretim, otomatik olarak sağlıksız ürün anlamına gelmez" diyor.

Ona göre bilinçli üretimde, entegre mücadele yöntemleri sayesinde daha az kimyasal kullanılıyor ve daha kaliteli ürün elde ediliyor.

"Tüketici gözüyle raftaki ürünün canlı, parlak ve kendine has kokuda olması önemli bir göstergedir" diye ekliyor.