Edirne’nin saklı lezzetleri! Helvayı bir de böyle deneyin

Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Anadolu kıtasından Avrupa kıtasına doğru ilerliyoruz ve şen insanları, nefis yemekleri ve kültürleriyle farkını her zaman gösteren Edirne'nin mutfağına konuk oluyoruz. Edirne mutfağı, genellikle Osmanlı saray mutfağının lezzetlerini yansıtan bir kültüre sahiptir. Günümüze kadar gelen etli yemekler, hamur işleri ve tatlılar, özellikle iftar sofralarında hâlâ tercih ediliyor. Meyve ve sebze de Edirne mutfağında önemli bir yer tutar. Türkiye çapında ünlü beyaz peynir imalatı çok yaygındır. Edirne peyniri denilen bu peynir, genellikle koyun sütünden yapılır. Mamzana, tarhana, ciğer sarması, akıtma, badem ezmesi, lokma, gaziler helvası, devai misk; Edirne'ye özgü yemek ve tatlılarının başlıcalarıdır. Ayrıca borani, zerde, süte peynir eklenmesiyle yapılan akçakatık ve hardaliye de yöreye özgü lezzetler arasında yer alır. 'Edirne usulü ciğer tavayı unutma İdilika' diye seslendiğinizi duyar gibiyim; hayır, asla unutmadım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile... Şimdiden afiyet olsun.5 adet yufka1 adet bütün tavuk3 su bardağı tavuk suyu3 yemek kaşığı un3 yemek kaşığı yoğurt2 adet yumurta2 diş sarımsak1 kahve fincanı sirke3-4 su bardağı tavuk suyu2 yemek kaşığı tereyağıToz kırmızı biberÖncelikle tavuğu haşlayıp didikliyoruz. Ardından yufkaları sıkıca rulo şeklinde sararak iki parmak genişliğinde kesip tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızartıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan yufkaların üzerine üç-dört su bardağı tavuk suyu döküyoruz. Sosu için: Tencereye malzemeleri aynı anda koyup pişiriyoruz. Haşlanan yufkaların üzerine gezdirerek sosu döküyoruz. Sosun üzerine tavuk etini yayıyoruz. Tavuk etinin üzerine ise tereyağlı toz biberli karışımdan gezdirip servis yapıyoruz.2-3 adet közlenmiş patlıcan2-3 adet közlenmiş kırmızı biber2-3 adet közlenmiş yeşil biber2 adet küçük doğranmış domatesCevizMaydanozNar ekşisiSarımsakSirkeSızma zeytinyağıKırmızı biberTuzKözlenmiş sebzeleri doğruyoruz. Diğer malzemeleri de ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz.2.5 su bardağı un2.5 su bardağı süt250 gr. margarin2.5 su bardağı toz şekerYağın tamamını eritip soğutuyoruz. Unu ilave edip devamlı karıştırarak, kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ayrıca sütü şekerle kaynatıp, tencereye ilave edip kısık ateşte devamlı karıştırarak 10 dakika pişiriyoruz.