El ağrısını hafife almayın! En sık rastlanan sakatlanma nedeni...

Ağır yük kaldırma, tekrarlayıcı hareketler, titreşimli cihaz kullanmayı gerektiren işlerde çalışmanın el ve el bileğinde sık rastlanan sakatlanma nedeni olduğunu aktaran Dr. Nurhan Barutçu, "Ağrının yeri, tipi süresi, yayılımı, süresi, pozisyonla ilişkisi, başlangıç şekli, travmayla ilgisi, dalgalanmalar gösterip göstermediği, artıran azaltan sebepler, gece ağrısı, uyuşma ve karıncalanma varlığı, ağrı kesicilere yanıtı ve hangi eklemleri içerdiği araştırılır" şeklinde konuştu.

"EL AĞRILARI FARKLI SORUNLARIN HABERCİSİ OLABİLİR"

Dr. Barutçu, el ve el bileği ağrısının nedenlerine değinerek şunları belirtti: "El ve el bileği ağrısı, kemik, eklem, eklem çevresi yumuşak dokular, sinir sıkışmaları, damarsal sebepler, romatizmal hastalıklar sebebiyle oluşabilir. Elde eklem iltihabının en sık sebebi, yaşlılarda kireçlenme, gençlerde romatoid artrittir. Burkulma, bilek eklemlerin etrafındaki bağların incinmesi sonucu elin bir süreliğine hareketinin kısıtlanmasıdır. Karpal tünel sendromu, bilekte bulunan sinir dokularının hasar görmesi sonucu işlevini yerine getirememesiyle ortaya çıkar. Ganglion kisti, iyi huylu bir kist çeşididir. İçi sıvı dolu kapsüllerden oluşur. Bilek bölgesinde şişlik ile kendini gösterir, vücudun diğer bölgelerine yayılmaz."



Belirlenen problemlerin mantıksal analizi ile kişiye özel tedavi programı planlandığını ifade eden Dr. Barutçu, "El ve el bileği ağrılarında öncelikle doğru tanı çok önemlidir. Böylece erken dönemde başlanan tedavi daha iyi sonuç verir. Ameliyat gerektirmeyen çeşitli el sorunlarında ağrının, ödemin azaltılması hedeflenir. Doğru atel kullanımı ile istirahat ve korunma sağlanır" dedi.