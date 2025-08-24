En lezzetli limonata tarifi! Bu yöntemle acılıktan eser kalmıyor

TAZE TÜKETİLMELİ

Limonatanın şişelenmesi de onu taşınabilir, içilebilir bir içecek haline getirdi. Ancak bu önceden hazırlanmış çeşitler taze sıkılmış olanlara yetişmekte zorlanıyor; limon dilimlendikten sonra bir zamanlayıcı başlıyor, çünkü oksidasyon meyve suyunun narin lezzetini yok ediyor ve genellikle hoş olmayan acı notalar bırakıyor. Nefis bir limonata için ne yapmak gerekir? Türk limonatasında bütün limon kullanılır. Limon kabuğunu şekere rendeleyin ve kumlu bir toz haline gelene kadar karıştırın, ardından limon suyu ve su ekleyin. Beyaz kabukları üstüne koyun. Elde edilen limonata tatlı ve çok lezzetli olur.