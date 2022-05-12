En son bir yıl önce su içmişti! Öyle bir hastalığı var ki... Ağlaması yasak!

Alerjik reaksiyonlar, doğadaki birçok şeye ortaya çıkabiliyor. Gıda, polen veya arı sokması gibi hemen her şeye karşı beden saldırı mekanizmasını devreye sokarak alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Fakat bazı alerjiler, oldukça garip ve yaşamı büyük oranda zorlaştırıyor. Abigail Beck de tam da böyle bir alerjik reaksiyon kriziyle karşı karşıya kaldı. Öyle bir şeye alerjisi çıktı ki…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 09:47

Arizona, Tucson'da yaşayan Abigail Beck, vücudunun suya karşı inanılmaz derecede hassas olduğu anlamına gelen akuajenik ürtiker (su alerjisi) adlı bir rahatsızlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor. 15 yaşındaki genç kız, içtiği sudan bile hasta olabiliyor. Bu nedenle bunun yerine nar suyu gibi içecekler tüketmek zorunda kalıyor. Kendi gözyaşlarının bile yüzünde reaksiyona neden olduğunu söyleyen genç kadın, normal bir insan ağlamanın bile oldukça acı verici olduğunu anlatıyor. Gözyaşlarının bunun en kötü yanlarından biri olduğunu belirtiyor.

"EN SON BİR YIL ÖNCE SU İÇTİM" Bu alerjik reaksiyonun hayatını yönettiğini fakat bu şekilde yaşamaktan oldukça rahatsız olduğunu dile getiriyor. Su içtiğinde bile kustuğunu, göğüs bölgesinde şiddetli ağrı ve kalbinin çok hızlı attığını anlatıyor. Ürün satın alırken mutlaka etiketlerini kontrol etmek zorunda kalan genç kadın, dünyadaki her şeyin içerisinde su olduğu düşünülürse, oldukça zorlandığını belirtiyor. En son bir yıl önce su içtiğini söylemesi ise herkesi şaşkınlığa uğrattı. Bir gün kontrolden çıkarsa kim ne yapacağını bilemiyor. Bu nedenle hem genç kız hem de ailesi, büyük bir endişe yaşıyor. Su alerjisi, ne kadar sıcak veya soğuk olursa olsun, cilt suyla temas ettikten sonra hızla gelişerek ortaya çıkar. Daha çok kadınları etkileyen bu alerjik reaksiyon, genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkıyor.