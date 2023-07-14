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Enfeksiyon uzmanlarından "Keneye çıplak elle dokunmayın" uyarısı

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yaz aylarında etkisini artırdığını işaret ederek "Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmayın." uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, Sivas'ta KKKA şüphesi ile tedavi gören iki kişinin farklı iki hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı hatırlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 14.07.2023 11:01
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ENFEKSİYON UZMANLARINDAN KENEYE ÇIPLAK ELLE DOKUNMAYIN UYARISI

Açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

"Vücut, araziden dönünce mutlaka kontrol edilmelidir. Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmadan en kısa zamanda eldiven veya bir bez yardımıyla, cilde yapıştığı yerden cımbız veya penset aracılığı ile dik olarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır.

ÇIKARILMIYORSA EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALI

Çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene tutunması sonrası 2 hafta içinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

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