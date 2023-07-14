Enfeksiyon uzmanlarından "Keneye çıplak elle dokunmayın" uyarısı

Açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

"Vücut, araziden dönünce mutlaka kontrol edilmelidir. Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmadan en kısa zamanda eldiven veya bir bez yardımıyla, cilde yapıştığı yerden cımbız veya penset aracılığı ile dik olarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır.

ÇIKARILMIYORSA EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALI

Çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene tutunması sonrası 2 hafta içinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."