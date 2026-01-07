Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Enfes Bayburt lezzetlerini sofralarınıza konuk edin! Bu tariflerin tadı damağınızda kalacak...

Enfes Bayburt lezzetlerini sofralarınıza konuk edin! Bu tariflerin tadı damağınızda kalacak...

Bugün her zaman yaptığınız tariflerin yanı sıra sofralarınızda Bayburt'un bu enfes lezzetlerini ağırlayarak farklı aromaların ve tatların lezzetine kendinizi bırakabilirsiniz. Tadının damağınızda kalacağı bu enfes tarifleri hızlı ve pratik şekilde hazırlayabilirsiniz.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Bayburt'a konuk oluyoruz. Bayburt'un eski bir tarihe sahip olması ve coğrafyası, yemek kültürü üzerinde etkili olmuştur. Bayburt mutfağı; hamur işleri, etli ve zeytinyağlı yemekleri, çorba ve tatlı çeşitlerine dayanmaktadır. Çoğunlukla hamur işleri ön plandadır. Kendine has yemek kültürü olan Bayburt'un meşhur yemekleri kara pancar, ekşi lahana, galacoş, kesme çorba, lor dolması, süt böreği, tatlı çorba, yalancı dolma, tel helva, herse ve zirondur. Bakalım bugün bizi ne lezzetler bekliyor...

HERSE MALZEMELER

1 kilo aşurelik buğday

4 tavuk budu

1 paket tereyağı

Tuz

Su

YAPILIŞI: Öncelikle aşurelik buğdayı iyice yıkayın ve düdüklü tencereye alın. 6 litrelik düdüklü tencerenin neredeyse dörtte üçünü su ile doldurun. Sonra üzerine tavuk butlarını ekleyip, düdüklü tencerede yaklaşık 45 dakika- 1 saat arası pişirin. Daha sonra düdüklü tencereden butları çıkarıp, tenceredeki aşurelik buğdaya tereyağının yarısını eritmeden ekleyin ve tuz da ilave edip, büyük bir odun kaşıkla döve döve karıştırın. Bu arada tavuk etini kemiklerinden ayırın ve aşurelik buğdaya ilave edin ve tekrar döve döve etler neredeyse kaybolana kadar karıştırın. Bu arada tuzunu kontrol edin eğer azsa tuz ilave edin. Kıvamını da kontrol edin eğer çok katıysa biraz daha kaynar su ekleyip, karıştırmaya devam edin. Daha sonra kalan tereyağını tortusu kızarana kadar iyice kaynatın. Sonra her şeyi servis tabağına koyup, üzerine tereyağı gezdirip, servis edin.