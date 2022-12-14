Evde yaptığı manikür kabusu oldu! Jel tırnak macerası çok kötü bitti...

Laura Davis, yeni bir jel ürünü denediğini ancak bir süre sonra tırnaklarının halini görünce dehşete düştüğünü açıkladı.
Kendisi doğal tırnağın gücünü artırmayı amaçlayan ve kalınlaşmasını, güçlenmesini sağlayan güçlendirici bir jel ürün kullandığını söylüyor. Düzenli olarak jel uygulamayı tekrarladığını söyleten Laura Davis, tırnaklarının geldiği hali görünce ne yapacağını bilememiş.
Çektiği videoda özellikle tırnak teknisyenlerine soru yönelten Laura, son yedi yıldır jel tırnaklarını da kendisinin yaptığını söyledi. Kendisi "Fark ettiğim şey şu ki, son iki-üç haftadır tırnaklarım hiç de iyi görünmüyor." dedi.
Jel tırnak uyguladığı doğal tırnağının da artık normal ve sağlıklı durmadığını söyleyen Laura, bu durumun nedenini kullanıcılara sordu. TikTok kullanıcıları, Laura'nın tırnakları karşısında şok oldular ve yorumlarda kendi bilgilerini ve önerilerini paylaştılar.
Birçoğu, jel tırnak ürününe karşı alerjik bir reaksiyon gösterdiğine ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olmak için tırnak yağı kullanması gerektiğine dikkat çekti.
Bir kullanıcı şöyle dedi: "Ben bir tırnak teknisyeniyim, bu alerjik bir reaksiyon. Uyguladığınız jeli hemen çıkarmanız gerekiyor ve bir daha kesinlikle uygulamayın. Tırnaklarınızı mümkün olduğunca kısa kesin ve bol bol yağ sürün. Zamanla daha iyi olacaklar."
Bir diğeri kişi ise: "Bir tırnak teknisyeni olarak konuşuyorum, kullandığınız şey her ne ise ona karşı alerjik reaksiyon geliştirmişsiniz. Bu yüzden insanlara sürekli olarak tırnak yaptırmak istiyorlarsa mutlaka bir uzmana gitmeleri gerektiğini söylüyoruz" dedi.
Bir üçüncü kişi ise şöyle yorum yaptı: "Bu durum bende de oldu ve bir tırnağım gerçekten enfeksiyon kaptı! Uyguladığınız tüm ürünü çıkarın ve doktorunuza danışın. Doktorum bana yardımcı olması için bir steroid ve antibiyotik krem verdi!" Laura buna "Benim tırnaklarımda acı yok ancak korkutucu görünüyor" diye yanıt verdi.
Laura, cilayı çıkardıktan sonra tırnaklarını gösteren bir video yayınladı.
Şöyle açıkladı: "Tırnaklarımın durumuyla ilgili hızlı bir güncelleme. TikTok'un sevimli insanları, tırnak teknisyenleri ve bunu yaşayan insanlar, temel olarak bana kullandığım jel ürünü hemen çıkarıp, mümkün olduğunca kısa kesmemi ve yağ uygulamamı tavsiye ettiler.
"Şu anda gerçekten kötü görünüyorlar, tırnaklarım için gerçekten üzülüyorum ve onlara kötü davrandığım için kendimi kötü hissediyorum. İnsanlar bu jelin içindeki maddelere alerjim olduğunu düşünüyor ama tırnaklarımı eski sağlığına kavuşturduğunda tekrar paylaşacağım.
Laura kötü ve rengi solmuş tırnaklarını gösterdiğinde bir kullanıcı, "Ben olsam bir doktora giderdim, mantar oluşan ayak tırnakları böyle görünür ve bunun için uygun tedaviye ihtiyacınız var. Sizde de benzer bir enfeksiyon olabilir" diyerek tavsiyede bulundu. Benzer bir durumu 10 parmağında yaşayan bir kullanıcı da tırnaklarını mümkün olduğunca kısa kestiğini ve elma sirkesine batırdığını söyledi.