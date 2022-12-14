Evde yaptığı manikür kabusu oldu! Jel tırnak macerası çok kötü bitti...

Jel tırnak uyguladığı doğal tırnağının da artık normal ve sağlıklı durmadığını söyleyen Laura, bu durumun nedenini kullanıcılara sordu. TikTok kullanıcıları, Laura'nın tırnakları karşısında şok oldular ve yorumlarda kendi bilgilerini ve önerilerini paylaştılar. Birçoğu, jel tırnak ürününe karşı alerjik bir reaksiyon gösterdiğine ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olmak için tırnak yağı kullanması gerektiğine dikkat çekti.

Bir kullanıcı şöyle dedi: "Ben bir tırnak teknisyeniyim, bu alerjik bir reaksiyon. Uyguladığınız jeli hemen çıkarmanız gerekiyor ve bir daha kesinlikle uygulamayın. Tırnaklarınızı mümkün olduğunca kısa kesin ve bol bol yağ sürün. Zamanla daha iyi olacaklar." Bir diğeri kişi ise: "Bir tırnak teknisyeni olarak konuşuyorum, kullandığınız şey her ne ise ona karşı alerjik reaksiyon geliştirmişsiniz. Bu yüzden insanlara sürekli olarak tırnak yaptırmak istiyorlarsa mutlaka bir uzmana gitmeleri gerektiğini söylüyoruz" dedi.