Fırından çıkar çıkmaz tükeniyor! Evde kolay rulo ıspanaklı börek tarifi!

📝 Malzemeler

İç Harcı için:

500 g ıspanak (doğranmış, hafifçe yıkanmış ve süzülmüş)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

150 g beyaz peynir veya lor

Tuz, karabiber, pul biber

Sosu için:

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

(Dilerseniz 1 yemek kaşığı yoğurt da ekleyebilirsiniz.)

Diğer:

6 adet yufka

Üzeri için 1 yumurta sarısı, susam veya çörek otu

👩‍🍳 İç Harcın Hazırlanışı

Tavaya sıvı yağı alın, ince doğranmış soğanı kavurun.

Ispanakları ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Altını kapatınca peynir, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.

🥣 Sosun Hazırlanışı

Süt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kapta çırpın. Kenarda bekletin.

🌀 Böreğin Yapılışı

Yufkayı tezgâha serin, üzerine hazırladığınız sostan sürün.

İkinci yufkayı üzerine serip tekrar sos sürün.

Ispanaklı iç harcı yufkanın her yerine yayın.

Geniş kenarından başlayarak rulo şeklinde sarın.

Sarılan rulodan dikkatlice 4-5 eşit parça kesin.

Kesilen ruloları yağlı kâğıt serili tepsiye dik şekilde (yani spiral görüntü oluşturacak biçimde) yerleştirin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam ya da çörek otu serpin.

En az 15 dakika dinlendirirseniz daha güzel kabarır.

🔥 Pişirme

Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı ve üstü kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

✨ Servis Önerisi

Yanında yoğurtlu sos, ayran veya domatesli salata ile harika gider.

Soğumadan servis etmeniz tavsiye edilir; dışı çıtır, içi yumuşak ve lezzetli olur.