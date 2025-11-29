Fırından çıkar çıkmaz tükeniyor! Evde kolay rulo ıspanaklı börek tarifi!

📝 Malzemeler
İç Harcı için:
500 g ıspanak (doğranmış, hafifçe yıkanmış ve süzülmüş)
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
3 yemek kaşığı sıvı yağ
150 g beyaz peynir veya lor
Tuz, karabiber, pul biber
Sosu için:
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
(Dilerseniz 1 yemek kaşığı yoğurt da ekleyebilirsiniz.)
Diğer:
6 adet yufka
Üzeri için 1 yumurta sarısı, susam veya çörek otu
👩🍳 İç Harcın Hazırlanışı
Tavaya sıvı yağı alın, ince doğranmış soğanı kavurun.
Ispanakları ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.
Altını kapatınca peynir, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.
🥣 Sosun Hazırlanışı
Süt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kapta çırpın. Kenarda bekletin.
🌀 Böreğin Yapılışı
Yufkayı tezgâha serin, üzerine hazırladığınız sostan sürün.
İkinci yufkayı üzerine serip tekrar sos sürün.
Ispanaklı iç harcı yufkanın her yerine yayın.
Geniş kenarından başlayarak rulo şeklinde sarın.
Sarılan rulodan dikkatlice 4-5 eşit parça kesin.
Kesilen ruloları yağlı kâğıt serili tepsiye dik şekilde (yani spiral görüntü oluşturacak biçimde) yerleştirin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürün, susam ya da çörek otu serpin.
En az 15 dakika dinlendirirseniz daha güzel kabarır.
🔥 Pişirme
Önceden ısıtılmış 180°C fırında altı ve üstü kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
✨ Servis Önerisi
Yanında yoğurtlu sos, ayran veya domatesli salata ile harika gider.
Soğumadan servis etmeniz tavsiye edilir; dışı çıtır, içi yumuşak ve lezzetli olur.