Fransız bebekleri arasında yeni akım: Bu Türkçe isme herkes hayran kaldı!

Fransa'da Türkçe kökenli isimler son yıllarda büyük bir yükseliş trendi yaşıyor.
Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri de anlamı "sevgi dolu, kalpleri fetheden" olan Dilara.
Bir zamanlar yalnızca Türk aileler tarafından tercih edilen bu isim, artık Fransız ebeveynlerin de favorileri arasında yer alıyor.
Artı33'ün 2025 verilerine göre, Fransa genelinde yaklaşık 1.300 kişi Dilara adını taşıyor. Bu da ismi ülkenin en popüler 2.000 ismi arasına sokmuş durumda.
Kısa sürede kültürel sınırları aşan Dilara, hem anlamı hem de tınısıyla Fransız toplumunda da ilgi görüyor.
Aynı şekilde Elif, Leyla, Aylin ve Zeynep gibi Türkçe isimler de Fransa'daki yeni doğan listelerinde hızla yükselişe geçmiş durumda.