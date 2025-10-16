Fransız bebekleri arasında yeni akım: Bu Türkçe isme herkes hayran kaldı!

Artı33'ün 2025 verilerine göre, Fransa genelinde yaklaşık 1.300 kişi Dilara adını taşıyor. Bu da ismi ülkenin en popüler 2.000 ismi arasına sokmuş durumda.

Kısa sürede kültürel sınırları aşan Dilara, hem anlamı hem de tınısıyla Fransız toplumunda da ilgi görüyor.