Gece geç yatanlara müjde: "Meğer beyniniz diğerlerine göre..."

Geç saatlerde yatan "gece kuşları" ve erkenden uyuyan "sabah kuşları" arasındaki farklar da incelendi. Ayrıca bu ikisi arasında kalan, ne çok erken ne de çok geç yatan "ara grup" da gözlemlendi. Geç yatan kişiler, erken uyuyanlara ve ara gruba kıyasla daha iyi performans sergiledi.