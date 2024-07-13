Gece geç yatanlara müjde: "Meğer beyniniz diğerlerine göre..."

Geç saatlerde yatan "gece kuşları" ve erkenden uyuyan "sabah kuşları" arasındaki farklar da incelendi. Ayrıca bu ikisi arasında kalan, ne çok erken ne de çok geç yatan "ara grup" da gözlemlendi. Geç yatan kişiler, erken uyuyanlara ve ara gruba kıyasla daha iyi performans sergiledi.
Hakemli dergi BMJ Public Health'de yayınlanan bir çalışmaya göre, gece 7 ila 9 saat uyumanın beyin işlevlerini iyileştirdiği ve hafıza, düşünme ve bilgi işleme hızını artırdığı ortaya çıktı.
Bununla birlikte, yedi saatten az veya dokuz saatten fazla uyumanın beyin fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu keşfedildi.
Testler, erken uyuyanlara ve geç yatanlara göre daha iyiydi. Ara grubun erken yatanlara kıyasla daha iyi performans gösterdiği belirtildi, ancak "sabah kuşlarının" bilişsel kapasite testinde en düşük skorları aldığı belirtildi.
Bir grup "gece kuşu", erken yatanlara kıyasla yaklaşık %13.5 daha yüksek test puanları aldı. Başka grupta bu oran %7,5 oldu.