Gece tatlı yemek isteyenlere müjde! Bu kurabiyeler kilo aldırmıyor

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sizler için unsuz, şekersiz ama bir o kadar da lezzetli kurabiye tariflerini bir araya getirdim. Yapımı kolay ve sağlıklı bu kurabiyeler hem çay saatlerinizin gözdesi olacak hem de formunuzu korumanızı sağlayacak. Diyet yaparken en çok aranan şeyler tatlılar değil mi? Yoksa bir ben miyim böyle düşünen? Sadece diyet yapanlar için değil, sağlığına dikkat edenler için de gecenin geç saatlerinde tatlı yemek doğru değil. Buna çözüm olarak içerisinde şeker bulunmayan, yulaflı diyet kurabiyeyi deneyebilirsiniz. Şekersiz diye lezzetsiz sanmayın. İçerisindeki muzun, cevizin, incirin verdiği lezzetle şekere ihtiyaç kalmayacak zaten. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.