Geçmeyen öksürük ölümcül hastalığın belirtisi olabilir! Her 3 kişiden 1'inde görülüyor...

Bugün, Dünya Tüberküloz Günü. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Ekinci, dünya nüfusunun üçte birinin tüberküloz bakterisi ile enfekte olduğunu söyledi

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 24.03.2025 11:16 PAYLAŞ ABONE OL

İnsanlık tarihi kadar eski olan verem, geçmişte birçok salgına ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. 19. yüzyılda sanayileşmiş ülkelerde salgınlar yaşanırken, verem mikrobunun (M.Tüberkülosis) keşfiyle hastalığın teşhis ve tedavisi için yeni yöntemler geliştirildi. 1882 bakteriyi keşfeden Dr. Robert Koch'un anısına, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 24 Mart 'Dünya Tüberküloz Günü' ilan edilirken, hastalık için farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Türkiye'de veremle savaş mücadelesi ise Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren önemli bir halk sağlığı politikası oldu. 1924 yılında Heybeliada Sanatoryumu'nun kurulması, veremle mücadelede önemli bir ilk adım oluşturdu.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞE DİKKAT

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Ekinci, veremin belirtileri ve bulaşma yollarını anlattı. Uzm. Dr. Ekinci, "Verem, en sık akciğerleri etkilemekle birlikte, vücudun diğer organlarını da tutabilir. Belirtileri arasında uzun süreli öksürük (özellikle 2-3 haftadan uzun süren), balgam çıkarma, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı ve halsizlik yer alır. Hastalık, enfekte kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuşmasıyla havaya saçılan damlacıkların solunmasıyla bulaşır" dedi.