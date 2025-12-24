Gizli temaslar ölümcül olabilir: Besin alerjisinde büyük tehlike!

Besin alerjisinin her zaman öngörülebilir olmadığını ifade eden Prof. Dr. Nacaroğlu, gizli temasların ciddi risk taşıdığını belirterek "Yumurta alerjisi olan bir çocuğun otelde içtiği çorbada yumurta terbiyesi bulunabiliyor. Pasta, börek, kek ve poğaça gibi ürünlerdeki gizli içerikler de kazara karşılaşmalara neden olabiliyor. Alerjik yükü yüksek olan çocuklarda bu durum anafilaksiyle sonuçlanabiliyor" diye konuştu.

'EN SIK TETİKLEYİCİLER: SÜT VE YUMURTA'

Çocukluk çağında anafilaksinin en sık süt ve yumurta ile görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Nacaroğlu, yaş ilerledikçe bu alerjilerin azalabildiğini ancak kuru yemiş ve balık alerjilerinin her yaşta ortaya çıkabileceğini ve ömür boyu sürebileceğini söyledi. Şiddetli besin alerjisi olan çocuklar için adrenalin kaleminin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nacaroğlu, "Anafilaksi öyküsü olan hastalar adrenalin kalemini mutlaka yanlarında taşımalı ve nasıl kullanılacağını bilmelidir. Bu kalem, hastaneye ulaşana kadar hayat kurtarıcıdır" dedi.