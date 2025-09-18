Glütensiz tarifler hiç bu kadar kolay olmamıştı! Hem lezzetli hem de sağlıklı

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, glüten intoleransı olan okuyucularıma müjdem var. Son senelerin gözdesi, glütensiz beslenmenin baş tacı olan mercimek unu, dosyasını açıyorum. Berna Özmen'den aldığım bilgilere göre şu an piyasada üç çeşit mercimek unu bulunabiliyormuş. Bakalım glütensiz ekmek, krep ve ezme tariflerim ilginizi çekecek mi? Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle. Hepinize afiyet olsun.

EZME

MALZEMELER

1 su bardağı sarı mercimek unu

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2-3 yemek kaşığı tahin

3-4 diş sarımsak

1 adet limonun suyu

Tuz

Karabiber

Kimyon

YAPILIŞI: Mercimek unu, su ve sıvı yağ eklenerek pişirilir. Koyulaşıp, fokurdayınca ocak kapatılır, baharatlar eklenir. Soğuyunca tahin, limon suyu ve sarımsak eklenip karıştırılır. Üzeri tane nohut ve taze naneyle süslenerek servis edilir.



UNLU KREP

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek unu

Maydanoz

Dereotu

İstenen ölçüde baharat

Kıvamına göre biraz su

Peynir

Domates

YAPILIŞI: Tüm malzemeler karıştırılır. Kısık ateşte çok az tereyağıyla arkalı önlü pişirilir. Üzerine istediğiniz ürünü sürüp yiyebilirsiniz.



EKMEK

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 su bardağı yeşil mercimek unu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı sirke

1 adet kesme şeker

Çörek otu veya susam

YAPILIŞI: Derin bir kasede iki adet yumurta çırpılır; içine bir su bardağı süt, yarım su bardağı zeytinyağı eklenip, iyice çırpılır. Ardından iki su bardağı mercimek unu eklenip, çırpmaya devam edilir. Bir çay kaşığı mahlep, bir çay kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı sirke ve şeker ilave edilerek, karıştırılır. Kek kıvamında bir hamur elde edilir. Hamur yağlanmış tepsiye dökülür ve üzerine çörek otu veya susam serpilir. 180 derece fırında 20 dakika pişirilir.