Glütensiz tarifler hiç bu kadar kolay olmamıştı! Hem lezzetli hem de sağlıklı

Glütensiz beslenmek çoğu zaman zahmetli ve sınırlayıcı gibi görünse de, doğru malzemelerle sofralarınızı hem sağlıklı hem de lezzetli hale getirmek mümkün. Mercimek unu, son yılların en popüler glütensiz alternatiflerinden biri olarak mutfaklara renk ve pratiklik katıyor. İster kahvaltıda krep, ister öğünlerde nefis bir ezme, hatta ev yapımı ekmek… Bu tariflerle glütensiz beslenmek artık hiç olmadığı kadar kolay ve keyifli!

İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 18.09.2025 10:08
İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, glüten intoleransı olan okuyucularıma müjdem var. Son senelerin gözdesi, glütensiz beslenmenin baş tacı olan mercimek unu, dosyasını açıyorum. Berna Özmen'den aldığım bilgilere göre şu an piyasada üç çeşit mercimek unu bulunabiliyormuş. Bakalım glütensiz ekmek, krep ve ezme tariflerim ilginizi çekecek mi? Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle. Hepinize afiyet olsun.

EZME

MALZEMELER
1 su bardağı sarı mercimek unu
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2-3 yemek kaşığı tahin
3-4 diş sarımsak
1 adet limonun suyu
Tuz
Karabiber
Kimyon
YAPILIŞI: Mercimek unu, su ve sıvı yağ eklenerek pişirilir. Koyulaşıp, fokurdayınca ocak kapatılır, baharatlar eklenir. Soğuyunca tahin, limon suyu ve sarımsak eklenip karıştırılır. Üzeri tane nohut ve taze naneyle süslenerek servis edilir.


UNLU KREP

MALZEMELER
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı kırmızı mercimek unu
Maydanoz
Dereotu
İstenen ölçüde baharat
Kıvamına göre biraz su
Peynir
Domates
YAPILIŞI: Tüm malzemeler karıştırılır. Kısık ateşte çok az tereyağıyla arkalı önlü pişirilir. Üzerine istediğiniz ürünü sürüp yiyebilirsiniz.


EKMEK

MALZEMELER
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı zeytinyağı
2 su bardağı yeşil mercimek unu
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı mahlep
1 yemek kaşığı sirke
1 adet kesme şeker
Çörek otu veya susam
YAPILIŞI: Derin bir kasede iki adet yumurta çırpılır; içine bir su bardağı süt, yarım su bardağı zeytinyağı eklenip, iyice çırpılır. Ardından iki su bardağı mercimek unu eklenip, çırpmaya devam edilir. Bir çay kaşığı mahlep, bir çay kaşığı karbonat, bir yemek kaşığı sirke ve şeker ilave edilerek, karıştırılır. Kek kıvamında bir hamur elde edilir. Hamur yağlanmış tepsiye dökülür ve üzerine çörek otu veya susam serpilir. 180 derece fırında 20 dakika pişirilir.