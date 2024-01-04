Görenler inanamıyor! 100 tabak yemeği 35 dakikada yiyen kadın sırrını paylaştı...

Sosyal medyada da bir yıldız haline gelen genç kadını şuan 5 milyona yakın da takipçisi bulunuyor.

Huang, "Hayatım boyunca çok ve hızlı yemek yedim ve bu artık daha da kolaylaştı" dedi. "Bunun video oyunları oynamaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Oyunuma geri dönebilmek için hep hızlı yemek yerdim."

1,80 boyundaki sosyal medya yıldızı, "Bu artık benim tam zamanlı işim haline geldi ve restoranların beni gelip zorlukları denemeye davet ettiği bu konumda olabildiğim için çok minnettarım" dedi.

Huang'ın tüm yemekler yemeyi sevdiğini ancak en sevdiğinin Meksika yemeği olduğunu söylüyor. Bunun sebebini ise aceleyle yiyebileceği en kolay yemek olmasına bağlıyor.

"Burritolar çok yumuşak olduğu için harika, onları oldukça hızlı bir şekilde yiyebiliyorum" dedi.

Ancak rekabetçi yeme dünyasında daha hızlı olmak her zaman daha iyi değildir.

Huang yakın zamanda Tayvan'da bir yemek yarışmasına katıldı ve burada sadece 70 dakikada 8 kilo biftek yedi.

Ancak yemek meraklısı, daha yavaş da olsa daha fazla biftek yiyen Asyalı bir yiyici tarafından mağlup edildi.

"Bu, Asya ve Amerika'daki rekabetçi yemek yiyenler arasındaki farklarda dikkatimi çeken bir şey." "Asyalı rekabetçi yemek yiyenler uzun sürede yavaş yemeyi severken, Amerikalılar çabucak bitirmeyi seviyor."

Kaliforniyalı mutfak tutkunu, "Oyuncu veya şarkıcı olmak istediğim için eğlence sektörünün bir parçası olmayı denedim ama mümkün olmadı" dedi. "Ama şef olarak çalışırken bir gün birisi bana yemek yarışmasına girmemi söyledi ve altı dakikada 2 kiloluk bir burrito yiyebildim."

"Birisi beni bunu yaparken kaydetti ve video şimdiye kadar yaptıklarımdan çok daha iyi sonuç verdi ve ben de 'İnsanlar beni yemek yerken izlemeyi seviyor' diye düşündüm" diye ekledi.

Profesyonel yeme çabaları hakkında şunları söyledi: "Beş ay boyunca sürekli olarak çalıştıktan sonra bu işi tam zamanlı yapmaya karar verdim" dedi. "Ailem ilk başta biraz şüpheci yaklaştı ama sonunda çok destek oldular ve şimdi çok mutlular."

Huang, muazzam iştahına rağmen formda bir fiziği korumayı başarıyor, ancak formda kalmayı nasıl başardığı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.