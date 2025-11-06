Görmeyen gözlere yeniden ışık! Türkiye’de dünya standartlarında yapılıyor

Kornea nakli birçok hasta için umut ışığı oluyor. Kornea hastalıkları görme kaybına sebep olan hastalıklar içinde beşinci sırada. Kornea nakli ile buna bağlı körlüğün önüne geçilebiliyor. Türkiye’de ise dünya standartlarında kornea nakli yapılıyor.

Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Başkanı Prof. Dr. Özlem Evren Kemer, 3-9 Kasım tarihlerinde kutlanan Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda vatandaşları organ bağışı yapmaya davet ederek, kornea nakli ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kemer, "Bağışlanan kornea tabakasının başka bir hastanın gözüne nakli, görmeyen hastalarımıza ışık oluyor. Organ nakli hayat kurtarır, kornea nakli gözü kurtarır, görmek hepimiz için çok değerli. Kornea nakli, korneal hastalıkları veya yaralanmaları olan insanların görme yeteneklerini geri kazanmalarına yardımcı olabilir" dedi.

47 GÖZ BANKASI VAR

Türkiye'de kornea nakli ameliyatları sayısının hızla arttığını belirten Prof. Dr. Kemer, "Ülkemizde yaklaşık 47 göz bankası bulunuyor. Bu bankalar arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımı Sağlık Bakanlığı, Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sistem sayesinde çok hızlı oluyor. Acil bir kornea ihtiyacı halinde, gerekli kornea Türkiye'nin herhangi bir bankasından ihtiyacı olan hastaya çok hızlı bir şekilde ulaştırılıyor" dedi.