Görüntüler viral oldu! "Ben kız babasıyım" diyerek özelliklerini saydı: Milyonların kalbini ısıttı...

Sosyal medyada binlerce beğeni kazanan gönderi, Zeynep Esensoy adlı bir kişinin babasıyla arasındaki diyalog kayda almasıyla başladı. "Bir kız babası olmak ne demektir?" sorusuna verdiği cevapları babasından alan Esensoy, paylaştığı gönderiyle milyonlarca insanın beğenisini kazandı.

Videoyu çekerken de oldukça eğlendiklerini anlatan Esensoy, babasıyla arasındaki ilişkiyi bazı noktalarına değinmek istemiş ve babasından oldukça ilginç cevaplar almış. O cevaplardan bazıları;