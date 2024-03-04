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Görüntüler viral oldu! "Ben kız babasıyım" diyerek özelliklerini saydı: Milyonların kalbini ısıttı...

Sosyal medya, her geçen gün farklı akımlara sahne olan noktalardan biri. Özellikle aile içindeki eğlenceli süreçlere dair çekilen videolar, milyonların beğenisini kazanıyor. Bunlardan biri de son günlerde dikkat çeken "kız babası olmaya" dair paylaşılan ortak noktalar. İşte bir "kız babasının" gözünden baba olmaya dair iç ısıtan anekdotlar...

Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:09
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Görüntüler viral oldu! Ben kız babasıyım diyerek özelliklerini saydı: Milyonların kalbini ısıttı...

Sosyal medyada binlerce beğeni kazanan gönderi, Zeynep Esensoy adlı bir kişinin babasıyla arasındaki diyalog kayda almasıyla başladı. "Bir kız babası olmak ne demektir?" sorusuna verdiği cevapları babasından alan Esensoy, paylaştığı gönderiyle milyonlarca insanın beğenisini kazandı.

https://www.instagram.com/p/C4DLmDYK27T/?hl=tr

Videoyu çekerken de oldukça eğlendiklerini anlatan Esensoy, babasıyla arasındaki ilişkiyi bazı noktalarına değinmek istemiş ve babasından oldukça ilginç cevaplar almış. O cevaplardan bazıları;

  • Ben kız babasıyım tabii ki yulaf sütü ne demek biliyorum.
  • Ben kız babasıyım hiç param yok.
  • Ben kız babasıyım tabii ki özel şoförüm.
  • Ben kız babasıyım, tabii ki kargo bana değil.

Milyonların beğenisini kazanan bu anlar, oldukça dikkat çekti. Bir babanın kızıyla arasındaki bağı, iç ısıtan anlar olarak değerlendiren takipçilerden yüzlerce yorum aldı.

"Ağlamıyorum, gözüme toz kaçtı!, Keşke ben de bunları yaşasaydım" diyen birçok kişinin yorumunu alan gönderide, aynı zamanda babanın oyunculuğu da alkış topladı.

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