Gösterişsiz ama efsane lezzetler! Özel misafirlere nokta atışı tarifler

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün özel gecelerde soframızda olabilecek 3 lezzete yer veriyorum. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.1 su bardağı köftelik bulgurYarım su bardağı irmikYarım su bardağı un1 su bardağı sıcak suTuzKırmızı toz biberYarım yemek kaşığı biber salçasıYarım su bardağı suSemizotu2 diş sarımsak3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt1 yemek kaşığı tereyağı1 adet domates rendesi1 yemek kaşığı domates salçasıTuzNaneSuTuzBulgur ve irmiği bir su bardağı kaynar su ile ıslatıyoruz ve yumuşaması için 15-20 dakika bekliyoruz. Yumuşayan yarım bardak un, tuz, toz kırmızı biber ve biber salçası ekleyip hamuru özleşene kadar yoğuruyoruz. Gerekirse yoğururken yarım bardak su ilavesi yapabiliriz. Harçtan minik parçalar alıp avucumuzun içinde yuvarlıyoruz ve parmağımızla ortasına bastırıyoruz. Yaklaşık 1.5 litre suyu kaynatıp tuz ekliyoruz. Köfteleri sıcak suya atıp haşlıyoruz. Suyun üzerine çıkan köfteleri üç-dört dakika kaynadıktan sonra kevgir ile tabağa alıyoruz.SOSU İÇİN; tereyağında sarımsak rendesini kavuruyoruz, salçayı ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Rendelenmiş domatesi ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Tuz, nane ile tatlandırıyoruz. Haşlama suyundan gerekirse bir çay bardağı kadar su ilave edip birkaç taşım kaynatıyoruz. Haşlanan köfteleri sos ile buluşturup birkaç dakika kaynatıyoruz. Diğer yandan sarımsağı eziyoruz, üç-dört yemek kaşığı süzme yoğurda biraz tuz ilave edip karıştırıyoruz. Semizotunu yıkayıp servis tabağına alıyoruz. Sarımsaklı yoğurdu semizotu ile karıştırıyoruz. Son olarak semizotu yatağının üzerine domates soslu sarımsaklı köfteyi ekleyerek servis ediyoruz.1.5 su bardağı tahin5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber3 diş sarımsak2 adet limon5 yemek kaşığı zeytinyağı2.5 tatlı kaşığı kimyon1.5 tatlı kaşığı tuzSarımsakları rendeliyoruz. Sarımsaklarla birlikte diğer bütün malzemeyi iyice karıştırırıp birbiriyle özleştiriyoruz. Tuz, limon ayarını damak tadımıza göre ayarlıyoruz. Ekmek üzerine sürerek yiyoruz.3 adet közlenmiş patlıcan2 adet közlenmiş domates2 adet közlenmiş biber4 diş sarımsak1 kahve fincanı zeytinyağıAz miktarda nar ekşisiDomateslerin kabuklarını soyuyoruz, küçük küçük doğruyoruz. Patlıcanların da kabuklarını soyuyoruz, küçük şekilde doğruyoruz. Biberlere de aynı işlemi uyguluyoruz. Büyük bir tabağa malzemeleri koyarak tuz, nar ekşisi, zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz.İçine yoğurt eklenince babagannuş, yoğurtsuz hali abugannuş diye birçok rivayet varsa da siz ister yoğurtla servis edin, ister yoğurtsuz; bu meze nefistir.