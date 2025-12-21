Gözünüzde uçuşan siyah noktalar mı var? Bu rahatsızlık kalıcı görme kaybına yol açabiliyor







GÖZE ANJİYOGRAFİ VE TOMOGRAFİ

Üveit tanısında göz anjiyografisi, optik koherens tomografi, retina sinir lifi tabakası analizi ve laser flaremetre gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını belirten Prof. Dr. Oray, şunları söyledi: "Bazı enfeksiyon durumlarında gözden sıvı alınarak analiz yapılabilir ve kesin tanı konulabilir. Tedavide hedef yalnızca mevcut atağı baskılamak değil; aynı zamanda gözdeki iltihabı ve varsa altta yatan sistemik hastalığı tedavi ederek, hastalığın tekrarını önlemektir. Eğer üveite, bakteri, parazit veya virüs neden olmuşsa, etkene yönelik tedavi uygulanır."







İLAÇLA TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Üveit tedavisinde kullanılan ilaçların iyileşme sürecinde büyük fayda sağladığını da söyleyen Prof. Dr. Oray, "Kortizonlu damlalar ve göz bebeğini büyüten damlalar kullanıyoruz. Göz içine veya çevresine kortizon enjeksiyonu, ağızdan veya damardan kortizon tedavisi, romatizma hastalıklarında kullanılan bağışıklık sistemini baskılayıcı hap, iğne ve serum tedavilerini yapıyoruz. Enfeksiyon varsa etkene yönelik tedavi uyguluyoruz. Katarakt, glokom gibi komplikasyon durumunda ise cerrahi müdahale gerekebilir. Ancak cerrahi tedavi öncesinde iltihabın mutlaka kontrol altına alınmış olması gerekir" dedi.