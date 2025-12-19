Greyfurtu bir de böyle deneyin! Lezzetiyle mest eden o enfes tatlılar...

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda ekşi ve hafif acı tatlı bir narenciye çeşidi olan greyfurtla yapılan sıra dışı tariflere yer verdim. Greyfurt; ilk olarak tatlı portakal ile çapraz bir melez meyve olarak batı Hint adaları olan Barbados'da yetiştiriliyor. Daha sonra, özellikle son yıllarda bütün dünyaya yayılıyor. Ülkemizde ise son 8-10 yıldır çok yaygın olarak tüketilmekte ve aynı şekilde üretilmektedir. Hafif sarı kalın bir tabakaya sahiptir. İç kısmı portakala benzer. Meyve çok sulu ve kırmızı- beyaz renklerde yetişir. Bazıları çekirdeksizdir, bazılarında ise tohumlar bulunur. Sağlık açısından çok faydalı olan birçok vitamin, mineral ve besin içermektedir. Özellikle lif açısından çok zengindir.