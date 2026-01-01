Grip deyip geçmeyin zatürreye dönüşebilir! İşte hastalıktan korunmanın yolları



3 HAFTADAN FAZLA SÜRÜYOR

Başlangıçtaki belirtilerin birçok kişi tarafından klasik bir soğuk algınlığı ile karıştırılabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Öztürk, şu uyarıyı yaptı: "Ancak bu yılki influenza vakalarında en belirgin fark hastalığın süresinin uzun olması. Şikâyetler birkaç gün içinde geçmek yerine haftalarca devam edebiliyor. Hastalar uzun süre halsiz ve bitkin hissediyor, iyileşme süreci önceki yıllara göre daha geç tamamlanıyor. 2 hatta 3 haftadan fazla şikayetler devam edebiliyor. Normalde yaklaşık bir hafta içinde iyileşen grip, bu kadar uzun sürdüğünde 'uzamış grip' olarak adlandırılıyor. Uzayan hastalık süreci yalnızca kişiyi halsiz ve bitkin bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda sinüzit, bronşit ve zatürre gibi ciddi komplikasyonlara da yol açabiliyor. Bu nedenle özellikle belirtiler uzun sürüyorsa hastaların süreci ciddiye alması ve dikkatli olması gerekiyor."



BESLENME VE UYKU DÜZENİNE DİKKAT EDİN

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yapılması gerekenleri Uzm. Dr. Öztürk, şöyle sıraladı:

Günlük beslenmede 3 öğünün ihmal edilmemesi ve tek bir besin grubuna ağırlık vermek yerine et, sebze, meyve gibi farklı besin gruplarının dengeli şekilde tüketilmesi gerekir.

Yeterli ve kaliteli uyku da bağışıklık sistemi için büyük önem taşır; mümkün olduğunca erken saatlerde ve uygun sürelerde uyumak önemlidir.

Bol su tüketimi hem hastalık öncesinde hem de hastalık sırasında bağışıklığı destekler ve özellikle burun ve geniz akıntısı gibi şikâyetlerin hafiflemesine yardımcı olur.

Vitamin ve mineral eksikliklerinin kan tahlilleriyle tespit edilmesi önemlidir. Herhangi bir eksiklik saptanmadan ezbere vitamin kullanımı fayda sağlamaz.