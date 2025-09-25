Grip o kişileri ölüme götürebilir! Herkesin bilmesi gereken 5 kritik belirti

KASIMDA GRİP AŞINIZI OLUN!

Grip aşısının ülkemizin de yer aldığı kuzey yarım kürede, sonbahar aylarında, grip vakaları başlamadan uygulanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Badur, "Özellikle okulların açılması ve havaların serinlemesi ile açık alanlardan kapalı ortamlara geçiş süreci, gribin yaygınlaştığı dönemlerdir. Bu bağlamda ekim-kasım ayları aşılanmak için en uygun zaman dilimidir. Ancak küresel ısınma sorununa bağlı olarak grip vakaları, ülkemizin de bulunduğu coğrafyada gittikçe daha geç yani kasım sonu gibi başlamaktadır. Buna karşın mayıs ayı sonuna dek devam etmektedir. Ülkemizde 'Ulusal Sentinel Sürveyans Ağı' ile grip hastalığı izlenmektedir. Bu ağ, DSÖ'nün 'Global İnfluenza Sürveyans ve Yanıt Sistemi' ile de bağlantılıdır. Buna göre grip vakaları her yıl ekim-kasım aylarında başlayarak, şubat ayında zirveye ulaşmakta olup, nisan- mayıs aylarını kapsayan dönemde de sık görülmektedir" diye konuştu.