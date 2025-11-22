Günde 1 bardağı şifa oluyor! Ihlamuru böyle tüketene hastalık uğramıyor...

Ihlamur, bilimsel adıyla Tilia, Ebegümecigiller ailesine bağlı bir ağaç türüdür ve Kuzey Yarımküre'nin daha çok ılıman ve yarı tropikal bölgelerinde yetişmektedir. Ihlamur ağaçlarının 20 küsur çeşidi bulunur ve bu ağaçların boyları ortalama 20 ila 40 metre arasında değişkenlik gösterir. Ihlamurun çiçek yapısı hermafroditik olduğu için polenlenme işlemi hem dişi hem de erkek böcekler tarafından yapılabiliyor. Ihlamur ağacı serin ve kireçli toprakları sever, genellikle hızlı büyüme eğilimi gösterirler. Ihlamur ağacının gölgeye dayanıklı bir yapısı vardır. Ülkemiz sınırları içerisinde daha çok Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir.

TARİHÇESİ

Ihlamurun tarihçesi, Antik Yunan tarihçisi ve yazarı Heredot'un yazılarına kadar uzanır. Heredot, yazılarında ıhlamur ağacının dini törenlerde kullanıldığından bahseder. Ayrıca kaynaklarda Phillyra'nın ölümsüz olmak arzusu ile ıhlamur ağacına dönüştüğü de anlatılmaktadır. Eski medeniyetler için ıhlamur ağacı kutsal kabul edilirdi. O dönemlerde bir çocuğun kaderinin güzel, kısmetinin açık olması için dünyaya gelen her bir çocuk için ıhlamur ağacı dikilirdi. Orta Avrupa'da köy yaşantısı içerisinde de ıhlamurun ayrı bir önemi vardı. Ihlamur ağaçları köy meydanlarının ortasına dikilir, ıhlamur ağaçlarının altları gençlerin buluşma yeri olarak kullanılırdı. Ayrıca bunların yanında gösteriler, toplantılar ve hatta mahkemeler bile ıhlamur ağaçlarının altında gerçekleştirilirdi. Mahkemelerin ıhlamur ağacının altına kurulmasından dolayı ıhlamur ağaçlarına 'Mahkeme Ağacı' da denilmektedir.

ÇAYI BİNBİR DERDE DEVA OLUYOR

IHLAMUR ağacının çiçeklerinden elde edilen ıhlamur çayı, sağlık için tüketilen bitki çaylarının başında gelmektedir. Ağacın bitkileri genellikle sonbahar aylarında toplanmaktadır. Ihlamur ağacının çiçekleri antioksidan bir etkiye sahiptir. Bu antioksidanların insan vücuduna etkileri çok fazladır. Bu etkilerin başında, insan vücudundaki toksinleri atma ve yaradaki iltihapları iyileştirme gelir. Yine ıhlamur ağacının çiçeklerinden elde edilen yağlar, insan vücuduna miskinlik ve sakinlik verir. Aynı şekilde ıhlamur çayı da insanda rahatlamaya ve sakinliğe yardımcı olur.

NASIL DEMLENİR?

Ihlamur çayımızı iki yöntemle demlememiz mümkün. Birinci yöntemde ıhlamur çayımı hazırlamadan önce ıhlamurumuzu bir demliğe koyup iyice yıkıyoruz. Sonrasında demliğimize aldığımız ıhlamurun üzerine temiz su koyarak kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra ıhlamur çayımızın iyice demlenmesi için ocaktan alarak oda sıcaklığında 15-20 dakika beklettikten sonra içime hazır hale getirmiş oluyoruz. Diğer bir yöntemde ise kaynar suyumuzu french press'e boşaltıyoruz. İçine bir tutam ıhlamur çayı atıyoruz ve 10-15 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Arzu etmemiz halinde frech press'imize veya bardağımıza kabuk tarçın, limon ve bal da katarak içime hazır hale getirmiş oluyoruz. Ayrıca ıhlamur çayını günün erken ve geç saatlerinde içmemeye özen göstermeliyiz ve günlük 2-3 bardaktan fazlasının içilmemesi gerektiğini unutmamalıyız. Çünkü aksi takdirde uykusuzluğa sebebiyet verebilmektedir.

FAYDALARI

Ihlamur çayının yumuşak içimi ve lezzetinin yanında insan sağlığına sayısız faydaları da vardır. Ihlamur ve ıhlamur çayının sağlığa faydalarının büyük bir bölümü bitki besinlerinden ve diğer terletici maddelerinin yüksek konsantrasyonundan gelmektedir. İşte ıhlamur çayının bazı faydaları:

Ihlamur çayının stresi azalttığı, sakinleştirici özelliği olduğu yüzyıllardan beri bilinen bilimsel bir gerçektir. Ihlamur çayı ruhsal yapımızda da olumlu değişimlere yardımcı olmaktadır.

Hazımsızlık, kabızlık ve şişkinlik gibi sindirim sistemi problemlerini gidermemize yardımcı bir takviye olacaktır. Ihlamur çayının mide kramplarına iyi geldiği ve iştahsızlığı giderdiği de bilinmektedir.

Ihlamur çayı kalp basıncının yükselmesine engel olmaktadır.

Ihlamur çayı toksinleri dışarı atma özelliğiyle kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Ihlamur çayının tüketimi karaciğer ve böbrek gibi önemli işlevlere sahip organların düzenli ve daha iyi çalışmalarına yardımcı olur.

Ihlamur çayının tüketimi kalp krizi gibi ciddi hastalıkların oluşma riskini düşürmektedir.

Ihlamur çayının tüketimi aynı zamanda vücudun nemli kalmasını, geç yaşlanmasını sağlar ve kırışıklıkların önlenmesinde oldukça etkilidir. Ayrıca güneş yanıkları sebebiyle oluşan güneş lekelerinin giderilmesinde etkilidir.

Ihlamur çayı ateşin düşmesine yardımcı olur. Soğuk algınlığı ve gribe karşı bağışıklığın güçlenmesini sağlar. Ihlamur, grip gibi hastalık durumlarında çocuklar için de kullanılabilir.



AYVA-ARMUT ÇAYI

MALZEMELER

Birer adet elma, portakal, ayva, limon ve armut

4 adet karanfil

1 çubuk tarçın

1 tutam ıhlamur

1 avuç taze nane yaprağı

Tarçın

YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve ada çayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.